"Luft wird dünner" - titelt der kommende Bericht zur Konjunkturprognose führender Institute. Denn es gibt auch Grund zur Sorge.

Höheres Wachstum, weniger Arbeitslose, mehr Beschäftigte: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute werden Insidern zufolge am Donnerstag ihre Konjunkturprognosen anheben. Das Bruttoinlandsprodukt soll in diesem Jahr statt der noch im Herbst erwarteten 2,0 nun um 2,2 Prozent zulegen, sagten mit dem Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

Für kommendes Jahr werde die Prognose von 1,8 auf 2,0 Prozent erhöht. Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...