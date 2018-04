Die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sollen bis März 2020 im Schnitt insgesamt 7,5 Prozent mehr Geld bekommen. Darauf haben sich die Verhandlungsführer am späten Dienstagabend geeinigt. Was sagen Volkswirte zu dem Tarifabschluss? Ist der Lohnzuwachs vertretbar? Was bedeutet er für die deutsche Wirtschaft? Stimmen dazu von Bankökonomen:

Eckart Tuchtfeld, Analyst Commerzbank:

"In Deutschland schiebt die ausgesprochen gute Arbeitsmarktlage die Löhne stärker an. Das gestern ausgehandelte Lohnplus im öffentlichen Dienst wird den Beschäftigten auf Jahresbasis rund 3 Prozent höhere Vergütungen bringen. Zusätzlich scheint der öffentliche Dienst angesichts von Engpässen in einigen Berufen eine etwas marktgerechtere Entlohnung anzustreben. Im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft werden die Zuwächse der tariflichen Entgelte 2018 wohl noch unter 3 Prozent bleiben und diese Marke erst 2019 übersteigen."

Greg Fuzesi, Analyst JPMorgan:

"Der Abschluss ist nicht so deutlich ausgefallen wie der frühere Abschluss der IG Metall, aber er ist dennoch solide. (...) Erfreulich ist, dass der hohe Abschluss im Verarbeitenden Gewerbe keine Ausnahme ist, sondern auch in anderen Sektoren eine Belebung des Lohnwachstums zu beobachten ist. Der nächste Höhepunkt ist der Bausektor, wo gestern die dritte Verhandlungsrunde gescheitert ist und ein unabhängiger Vermittler hinzugezogen wurde."

Christian Schulz, Analyst Citibank:

"Der Abschluss im öffentlichen Sektor ist ein weiterer Hinweis darauf, dass sich das Lohnwachstum beschleunigt hat. (...) Angesichts des starken Wirtschaftswachstums und der angespannten Arbeitsmarktlage war dies zu erwarten. Wir vermuten jedoch, dass dies nicht ausreichen wird, um das gesamte Lohnwachstum in diesem Jahr auf über 3 Prozent anzuheben, da in vielen Wirtschaftssektoren noch bescheidenere Abschlüsse aus früheren Jahren gelten. 3 Prozent sind aber 2019 möglich."

/bgf/jkr/he

AXC0239 2018-04-18/15:42