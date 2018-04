Stihl will mit den Trends gehen: Gärten sollen in Zukunft vernetzt werden können und Gartengeräte per Smartphone gesteuert werden können.

Nach der Akku-Welle sieht der Motorsägenhersteller Stihl den nächsten großen Trend der Branche in der Vernetzung seiner Geräte. "Die Digitalisierung könnte in den nächsten Jahren die Wachstumslokomotive für Stihl werden", sagte der Vorstandsvorsitzende, Bertram Kandziora, am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz in Waiblingen.

Zuletzt bescherte das Akku-Geschäft dem Waiblinger Unternehmen die höchsten Wachstumsraten. Stihl verkaufte 2017 den Angaben zufolge mehr als doppelt so viele Geräte mit Batterieantrieb wie 2016. ...

