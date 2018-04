BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will der NPD den Geldhahn abdrehen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin, einen Antrag auf Ausschluss der NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung zu stellen. Für die NPD geht es um viel Geld. Für das vergangene Jahr steht ihr nach Angaben des Bundesinnenministeriums ein Betrag von rund 852.000 Euro aus der staatlichen Parteienfinanzierung zur Verfügung.

Die rechtliche Grundlage für einen Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung hatte der Bundestag im letzten Jahr geschaffen, indem er Artikel 21 Grundgesetz änderte, wie die Regierung weiter mitteilte. Damit sei es möglich, beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Ausschluss einer verfassungsfeindlichen Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung zu stellen. Dadurch soll diese nicht mehr von den finanziellen Mitteln des demokratischen Rechtsstaats profitieren.

Antragsberechtigt sind den Angaben zufolge Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Der Bundesrat hat kürzlich bereits beschlossen, einen solchen Antrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellen.

Unions-Fraktionsvize Stephan Harbarth erklärte dazu, es wäre das richtige Signal, wenn Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat gemeinsam einen Antrag stellen würden. Seine Fraktion trete deshalb dafür ein, dass der Bundestag zeitnah einen solchen Antrag ebenfalls stelle. "Man kann nicht ständig über den wachsenden Antisemitismus in Deutschland klagen, Programme zur Antisemitismusbekämpfung finanzieren und dann eine Partei mit rund einer Million Euro im Jahr unterstützen, die nach Feststellung des Bundesverfassungsgerichts wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus ist", erklärte er.

