Berlin (ots) - Generalmajor Bernhard SCHULTE BERGE, Stellvertretender Kommandeur und Chef des Stabes Zentrum Luftoperationen (Kalkar), trat in den Ruhestand. Sein Nachfolger wurde Generalmajor Walter HUHN, Deputy Chief of Staff Communication and Information Systems & Cyber Defense (Shape/Belgien). Ihm folgte Brigadegeneral Wolfgang RENNER, Kommandeur Betriebszentrum IT-System der Bundeswehr (Rheinbach).



OTS: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81895.rss2



Pressekontakt: Rückfragen bitte an:



Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe Telefon: 030/3687-3931 E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.org



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.luftwaffe.de