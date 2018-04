Statt im Herbst 2019 sollen die türkischen Bürger bereits in zwei Monaten an die Urnen. Erdogan geht damit eine Wette ein. Eine Analyse.

Es war schon etwas seltsam, was der Chef der türkischen MHP Devlet Bahceli am gestrigen Dienstag vor der Parlamentsfraktion seiner Partei von sich gab. Die MHP sitzt nicht in der Regierung, ist aber mit der regierenden AKP verbündet. Bahceli forderte, die Wahlen für Parlament und Präsidentschaft vorzuziehen: Statt im Herbst 2019 sollten die Bürgerinnen doch lieber bereits im August 2018 abstimmen.

Nicht einmal einen Tag später ist die Wahlverlegung beschlossene Sache. Staatschef Erdogan gab am Mittwochnachmittag bekannt, die Wahlen vorzuziehen. Er hat es eilig: Bereits am 24. Juni 2018 sollen Türkinnen und Türken an die Urnen. Also in gut neun Wochen. Das reicht gerade einmal, um die Wahlunterlagen vorzubereiten. Nach der Ankündigung legte die Lira um 1,3 Prozent im Vergleich zum US-Dollar zu.

Der Wahltermin könnte der wichtigste in der Geschichte des Landes sein. So wird nicht nur über die Zusammensetzung des türkischen Parlaments abgestimmt, sondern es wird auch zum ersten Mal der Präsident nach der neuen Verfassung gewählt. Diese neue Verfassung überträgt die Richtlinienkompetenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...