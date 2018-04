Die Quartalszahlen der laufenden Berichtsaison bleiben gut, doch für ein weiteres Plus an den US-Börsen reicht es am Mittwoch nicht.

Die US-Börsen haben am Mittwoch in keine klare Richtung tendiert. Nach anfänglichen Gewinnen gaben die Leitindizes schnell nach, doch die Bewegungen hielten sich in Grenzen - in beide Richtungen. Die Ergebnisse der börsennotierten Konzerne können sich sehen lassen, die Berichte zeugen von sprudelnden Unternehmensgewinnen. Doch das allein reichte nicht für das dritte Kursplus in Folge.

Das im Sitzungsverlauf erwartet Beig Book der US-Notenbank drückte im Vorfeld auf die Stimmung, hieß es aus Händlerkreisen. Von dem Konjunkturbericht der Federal Reserve erhoffen sich die Anleger Hinweise auf Tempo und Ausmaß der erwarteten Zinserhöhungen. Die Fed befindet sich auf Normalisierungskurs, im Jahresverlauf sollen noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...