Nach der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst auf insgesamt 7,5 Prozent höhere Einkommen sind weitere Streiks vom Tisch. Bundesregierung, Gewerkschaften und Kommunen zeigten sich hochzufrieden mit der Einigung. Doch am Mittwoch gab es auch Kritik.

Der neue Tarifvertrag für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen soll rückwirkend zum 1. März beginnen und eine Laufzeit von 30 Monaten haben. Dies teilten die Verhandlungsführer nach dreitägigem Ringen am frühen Mittwochmorgen in Potsdam mit. Die drei Erhöhungen machen 3,19 Prozent rückwirkend zum 1. März 2018 aus, zum 1. April 2019 dann 3,09 Prozent und zum 1. März 2020 weitere 1,06 Prozent. Für die unteren Einkommen gibt es eine Einmalzahlung von 250 Euro. Das betrifft unter anderem Müllwerker, die heute bis zu 2629 Euro verdienen, oder Verwaltungsangestellte mit 2865 Euro.

Das Gesamtpaket kostet die Kommunen über die gesamte Laufzeit insgesamt 7,5 Milliarden Euro, den Bund 2,2 Milliarden. Nach Angaben des neuen Verhandlungsführers des Bundes, Innenminister Horst Seehofer (CSU), soll das Ergebnis auf die Beamten übertragen werden.

Verdi-Chef Frank Bsirske sagte: "Es ist das beste Ergebnis seit vielen Jahren." Seehofer war ebenfalls "sehr zufrieden", dass es für die Bediensteten des öffentlichen Dienstes zu spürbaren Gehaltsverbesserungen komme sowie zu Verbesserungen bei den Entgeltstrukturen. Er sprach von einer großen Reform.

Bsirske und Seehofer betonten, dass die Entgeltstufen so ausgestaltet werden sollen, dass der öffentliche Dienst als Arbeitgeber attraktiver und wettbewerbsfähiger werde. Der Verhandlungsführer der Kommunen, VKA-Präsident Thomas Böhle, sieht sein Ziel erreicht, dass durch mehr Geld in den oberen Einkommensgruppen die Chancen steigen, Fachkräfte wie IT-Spezialisten oder Ingenieure, aber auch Erzieherinnen zu gewinnen. Er begrüßte die lange Laufzeit.

Bsirske und der Verhandlungsführer des Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, hoben hervor, dass ein Einstieg im öffentlichen Dienst auch für Auszubildende attraktiver gemacht werden solle. Laut Bsirske soll es 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung geben sowie eine Anhebung der Löhne um durchschnittlich zehn Prozent bei Beschäftigungsbeginn. Die Gewerkschaften hatten ursprünglich sechs Prozent mehr Einkommen sowie einen Mindestbetrag von 200 Euro gefordert.

In der vergangenen Woche hatten massive Warnstreiks von insgesamt 220 000 Beschäftigten unter anderem Teile des Nahverkehrs in Deutschland lahmgelegt und den Flugverkehr gestört. Seehofer hatte zum Auftakt der dritten Runde gesagt, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sollten an der guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland teilhaben. Es war der erste Tarifpoker für den neuen Bundesinnenminister. Als CSU-Chef hat er im Oktober die Landtagswahl in Bayern zu bestreiten.

Für den Deutsche Städtetag ist der Tarifabschluss "vertretbar". Die Mehrausgaben seien "vor allem für strukturschwache Städte mit hohen Sozialausgaben und Defiziten schwer zu verkraften", sagte Städtetagspräsident Markus Lewe. Dennoch sei der Kompromiss richtig, um die Mitarbeiter an der guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland teilhaben zu lassen.

Landkreistagspräsident Reinhard Sager warnte angesichts der zusätzlichen Ausgaben, man müsse aufpassen, dass die Kommunen sich "nicht selbst eine allzu schwere Hypothek für die kommenden Jahre aufbürden".

Der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, sprach von der Gefahr einer Überforderung der öffentlichen Haushalte. "Ich sehe sehr große Probleme auf die Kommunen zukommen, diese Abschlüsse zu finanzieren", sagte Holznagel der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Viele Kommunen würden mit Personalabbau, Sparmaßnahmen sowie höheren Steuern und Abgaben reagieren müssen.

Linke-Chef Bernd Riexinger sagte: "Die Laufzeit von 30 Monaten für den Abschluss ist zu lang angesichts der insgesamt nur mäßigen Zuwächse."

Verkehrsminister Andreas Scheuer sagte: "Das Verhandlungsergebnis des Bundesinnenministers stärkt den Staat als Arbeitgeber."/bw/rm/DP/he

AXC0258 2018-04-18/16:47