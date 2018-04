Zürich (ots) - Die Migros-Gruppe ist der zweitgrösste

Fitness-Anbieter in ganz Europa. Das schreibt die «Handelszeitung» in

ihrer aktuellen Ausgabe. Der Schweizer Detailhandelskonzern, der im

Kerngeschäft zunehmend an seine Grenzen stösst, setzte 2017 mit

seinen Fitnessstudios 388 Millionen Euro um. Bei der Anzahl

Mitglieder steht Migros an zehnter Stelle in Europa: 466 000 Menschen

trainieren in den Fitness-Formaten der Gruppe, die ausserhalb der

Schweiz mit Marken wie Elements (Deutschland) und Injoy (Deutschland,

Österreich, Belgien) auftritt.



«Die Migros hat im europäischen Sportmarkt eine grosse Bedeutung -

und ihre Position hat sich zuletzt noch verstärkt», sagt Fabian

Menzel, Manager Sport Business Gruppe bei Deloitte Deutschland. Wie

der aktuelle europäische Report von Deloitte zeigt, ist die

Migros-Gruppe bezüglich Umsatz von Rang neun (2016) über Platz drei

(2017) auf die zweithöchste Position hochgerückt. Dies vor allem

wegen der Auslandaktivitäten der Genossenschaft Migros. Zusätzlich

einkaufen wolle man im Ausland nicht, sagt René Kalt, Leiter

Direktion Freizeitanlagen Migros Zürich. «Weitere Übernahmen sind

inner- und ausserhalb Europas kein Thema.» Organisch aber werde

Wachstum angestrebt. «Injoy akquiriert fortlaufend neue

Franchisenehmer.»



Grösster europäischer Fitnessanbieter bezüglich Umsatz ist die

englische Gruppe David Lloyd Leisure; bei der Anzahl Mitglieder ist

die deutsche McFit Global Group führend.



