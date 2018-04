Zürich (ots) - Der Schweizer Zahlungsabwickler SIX Group zapft ein

Milliardenpublikum an: Die grösstensteils chinesischen Kunden der

Universal-App Wechat sollen schon bald in der Schweiz bezahlen

können. An einer Branchenveranstaltung sagte SIX-Manager Roger

Niederer, sein Unternehmen sei derzeit daran, Wechat Pay zu

implementieren. Pressesprecher Jürg Schneider bestätigt gegenüber der

«Handelszeitung» fortgeschrittene Verhandlungen mit

Wechat-Eigentümerin Tencent. Die ersten zwei bis drei Runden seien

durch, es gebe regelmässige Treffen. Eingeführt werde Wechat Pay

«nicht vor 2019».



Wechat ist die dominierende App im chinesischen Markt mit knapp

einer Milliarde Kunden. Ein Grossteil davon verwendet die App auch

für Bezahlungen mit dem Handy, die in China deutlich stärker

verbreitet sind als in Europa. Auf diese hat es die SIX Group

abgesehen. Wie schon bei Alipay geht es darum, dass diese Chinesen

auch hierzulande bezahlen können. Schweizer Konsumenten werden die

App vorerst noch nicht nutzen können.



Dabei verwendet SIX den bereits im Jahr 2016 für Twint

eingeführten QR-Code, der mittlerweile auf vielen Bezahlterminals

angezeigt wird. Nicht ohne Stolz betont die SIX, dass Alipay seine

App dem Twint-Code anpassen musste, um eine Akzeptanz in der Schweiz

zu ermöglichen. Konkrete Angaben zum Umsatz mit Alipay macht der

Zahlungsverarbeiter. Er betont aber: «Wir sehen generell viele

Transaktionen von Chinesen.»



