Belgiens Staatsanwaltschaft soll über die Auslieferung von drei katalanischen Politikern entscheiden. Doch Brüssel hat noch Fragen.

Puigdemont ist zwar der prominenteste katalanische Separatist, aber nicht der einzige, der ins Ausland geflüchtet ist. Drei katalanische Ex-Minister sind immer noch in Brüssel, die ehemalige Erziehungsministerin ist inzwischen in Schottland und zwei weitere katalanische Politiker sind in der Schweiz.

Belgien ist das Land, das sich Puigdemont und vier Mitstreiter ursprünglich als Ziel ihrer Flucht ausgesucht haben. Das Land hat den Ruf, besonders genau auf den Schutz der Menschenrechte und von Minderheiten zu achten.

Doch im Fall der drei katalanischen Separatisten, gegen die ein europäischer Haftbefehl vorliegt, lassen sich die Belgier Zeit mit ihrer Entscheidung. Ein Separatist ist in Spanien wegen Rebellion angeklagt, die anderen beiden wegen Untreue und Ungehorsam. Die belgischen Staatsanwälte bitten nun das oberste spanische Gericht um weitere Informationen.

Wie das Handelsblatt aus spanischen Justizkreisen erfahren hat, haben die Belgier den Spaniern drei Fragen gestellt - zwei sind eher administrativ, aber eine könnte eine Folge des Beschlusses des Oberlandesgerichts (OLG) Schleswig Holstein sein, ...

