Die EZB will ihren lockeren Kurs mittelfristig beenden. Der Weg dahin ist mit Risiken gesäumt. Francois Villeroy warnt vor möglichen Hürden.

Die EZB muss sich auf dem Weg zur Normalisierung ihrer lockeren Geldpolitik laut einem führenden Währungshüter auf Störfeuer einstellen. Der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau nannte am Mittwoch in New York "protektionistische Gefahren und ungünstige Wechselkursbewegungen" als mögliche Risiken, zu denen sich auch plötzliche Marktkorrekturen gesellen könnten: ...

