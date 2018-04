BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Finanzministern in der Eurogruppe auch noch die Wirtschaftsminister der Euroländer an die Seite stellen. Merkels Ziel sei "die Stärkung des wirtschaftlichen Aspekts" im Wirtschafts- und Währungsrat, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Der Austausch beider Minister "könnte uns in der Wirtschafts- und Währungsunion voranbringen", erklärte sie. Bislang gehören nur die Finanzminister der Eurogruppe an. Ob sie sich die geplante Erweiterung gefallen lassen, ist offen.

Die Finanzminister würden selbstverständlich eine wichtige Rolle spielen, "aber auch der Wirtschaftsminister sollte sich gemeinsam mit den Finanzministern verstärkt austauschen über die Kompetenzen zu Strukturreformen, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit", sagte Demmer. Für die Bundesregierung sei das eine "zentrale Frage", davon hänge auch die Fähigkeit des sozialen Ausgleichs ab.

Demmer wies den Eindruck zurück, Merkels Plan habe etwas damit zu tun, dass die Union in der neuen Regierung das Finanzressort verloren hat. Merkel sei das Thema schon in der letzten Legislaturperiode "sehr, sehr wichtig gewesen".

SPD auf den Barrikaden

Führende SPD-Politiker lehnten Merkels Plan ab. "Ich sehe an der Stelle keinen Veränderungsbedarf", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, dem Handelsblatt. Man brauche keine zusätzlichen Gremien auf Ministerebene. "Der Vorschlag ist jedenfalls mit der SPD nicht abgestimmt und wird auch nicht von uns unterstützt", sagte Schneider der Zeitung.

Auch der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Johannes Kahrs, sprach sich gegen eine Erweiterung aus. "Mehr Mitglieder bedeuten nicht mehr Qualität", sagte er. "Die Eurogruppe hat sich in ihrer bisherigen Form bewährt."

Es wird erwartet, dass Merkel das Thema am Donnerstag bei ihrem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bespricht. Eine erste Klärung könnte es am 27. April geben. Dann treffen sich die Finanz- und Wirtschaftsminister der Eurogruppe in Sofia.

