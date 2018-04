Zu den bekanntesten Verbindungstechniken zählen WLAN, GSM, GSM-basiertes NB IoT, Sigfox und LoRa; Zigbee, WLAN und Bluetooth sollen aufgrund der etwas eingeschränkten Reichweite in der Betrachtung unberücksichtigt bleiben. Bedingt durch die unterschiedlichen Konzepte, Technologien, Preismodelle und Verfügbarkeit stellt sich die Frage: Welche Technologie ist die Richtige für die jeweilige Anforderung?

Bestandsaufnahme

Einen guten Eindruck dessen was einmal alles vernetzt werden könnte oder sollte zeigt Bild 1. Was die Zahl der vernetzten Geräte Ende dieses Jahrzehntes oder darüber hinaus angeht, da gibt es die unterschiedlichsten Prognosen. Qualcomm, Chiphersteller für Komponenten, die in solchen vernetzten Geräten verbaut werden, geht von mehr als 5 Milliarden IoT-Verbindungen in 2025 aus. So unterschiedlich auch die Anwendungen sind, es lassen sich doch ein paar wichtige Kriterien für die Wahl der geeigneten Konnektivität festlegen:

Menge der Daten, wenige Byte oder mehrere MByte,

wie oft sollen die Daten gesendet werden,

soll Zugriff auf das System bestehen, QoS, eventuell Software-Update,

uni- oder bidirektionale Verbindung,

Art der Stromversorgung.

Für die Mehrzahl der heutigen und zukünftigen Things trifft sicherlich die Umschreibung wenige Daten, selten aktualisiert, aber lange Betriebsdauer, wenn möglich zehn Jahre aus einer Batterie, zu. Um die Daten in die Cloud zu bekommen bestehen funktechnisch zwei Möglichkeiten; lizenzfreie Frequenzbänder, wie sie von Sigfox und LoRa benutzt werden und nicht lizenzfreie Frequenzbänder, also das, was zum Oberbegriff GSM wie LTE, NB-IoT und EC-GSM zählt. Geht es darum, die richtige Wahl zu treffen, sollte das Ganze unter dem Blickwinkel des Netzausbaus gesehen werden. Das heißt: Bin ich allein auf weiter Flur, oder einer unter vielen? Was nützt mir die beste Technologie, wenn diese nur bedingt eingesetzt werden kann.

Wie sieht es aktuell mit den verschiedenen Netzausbauten aus? Auf der Sigfox.org Homepage findet man eine, den ganzen Globus umfassende Karte, in die man beliebig hineinzoomen kann. Den europäischen Ausbau zeigen Bild 2 und Bild 3: Nicht verwunderlich, die fast lückenlose Abdeckung von Frankreich; ebenfalls eine gute Abdeckung in den Beneluxländern. Deutschland, sicherlich ausbaufähig. Ein etwas dedizierter Blick in den Großraum München fördert die folgende Situation zu Tage: Als Ballungszentrum wurde dieser Raum sicherlich bevorzugt erschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...