Ein 100-Millionen-Euro-Fonds soll die Lausitz künftig zur blühenden Landschaft machen. Die Energie dafür soll aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen kommen - Agora Energiewende schlägt dabei besondere Regelungen bei den Ausschreibungen für entsprechende Bergbauregionen vor. Für jedes Gigawatt, das an fossiler Kraftwerkskapazität abgeschaltet wird, soll demnach ein Gigawatt an Erneuerbaren-Anlagen zugebaut werden.Der Berliner Think Tank Agora Energiewende hat in einem Papier konkretisiert, wie der Strukturwandel in ehemaligen Braunkohlerevieren gelingen kann. Der Bericht basiert auf einer früheren ...

