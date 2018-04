Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2390 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2388 (Dienstag: 1,2357) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8072 (0,8093) Euro.

Unerwartet schwache Inflationszahlen aus dem Euroraum beeindruckten die Gemeinschaftswährung nicht. Trotz einer robusten konjunkturellen Entwicklung und einer weiter extrem lockeren Geldpolitik der EZB war die Inflation im März mit 1,3 Prozent vergleichsweise niedrig geblieben.

Deutliche Kursverluste nach Inflationsdaten gab es hingegen beim britischen Pfund. Im März hatte die Teuerungsrate in Großbritannien bei 2,5 Prozent gelegen. Das ist der tiefste Stand seit einem Jahr. Analysten hatten mit einer höheren Inflationsrate gerechnet. Die Anleger hätten zu früh auf eine Zinsanhebung der Bank of England im Mai gesetzt, kommentierte das britische Analysehaus Pantheon.

Die türkische Lira gewann nach der Ankündigung vorgezogener Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei noch diesen Sommer deutlich an Wert. Nach Zuwächsen von über 1,5 Prozent sowohl zum Euro als auch zum Dollar mussten für einen Euro zuletzt wieder unter 5 Lira gezahlt werden.

Der Wert des Schweizer Franken ist unterdessen erstmals seit der überraschenden Freigabe des Wechselkurses vor gut drei Jahren wieder auf sein damaliges Niveau zurückgefallen. Mit bis zu 1,1988 Franken lag der Euro-Kurs am Nachmittag nur noch einen Hauch unter der glatten Marke von 1,20, bei der die Währungshüter bis Januar 2015 jede weitere Abwertung verhindert hatten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87105 (0,86280) britische Pfund, 132,82 (132,35) japanische Yen und 1,1979 (1,1908) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete im freien Handel am Nachmittag 1352 Dollar. Gefixt wurde die Feinunze Gold in London zuletzt am Dienstag mit 1342,10 (Montag: 1349,35) Dollar./tos/bgf/he

ISIN EU0009652759

AXC0267 2018-04-18/17:04