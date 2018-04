Kaum eine Ware verspricht Kriminellen so hohe Margen wie der Handel mit Doping-Mitteln. Und die Nachfrage wächst spürbar. Der Zoll hat im vergangenen Jahr erheblich mehr Anabolika-Präparate sichergestellt.

23 Kartons türmen sich auf dem Tisch der Zöllner. Hans-Jürgen Schmidt, Sprecher der Zollfahndung in Frankfurt am Main, schneidet eines der Päckchen mit seinem Stanley-Messer entzwei und zieht daraus kleine Flaschen und Tabletten hervor. 27.000 Ampullen und 250.000 Tabletten an anabolen Steroiden wird die Zollfahndung bei diesem Aufgriff insgesamt zählen. In einem Flugzeug aus Indien kam die heiße Fracht nach Deutschland. Ende März hat der Zoll sie am Flughafen Frankfurt abgefangen. Hätten die Zöllner die Doping-Mittel nicht entdeckt, würden sie mittlerweile wohl schon in deutschen Fitness-Centern kursieren.

Kaum eine illegale Substanz verspricht Schmugglern und Kriminellen so hohe Margen wie der Handel mit Doping-Mitteln. Die Gewinnspanne kann bis zum Hundertfachen des eingesetzten Geldes für Produktion und Schmuggel betragen. Selbst klassischer Rauschgifthandel bietet Kriminellen nicht derart hohe Gewinnmöglichkeiten. Hinzu kommt die enorme Nachfrage nach illegalen Doping-Mitteln. In der Bodybuilder-Szene, Radsport-Szene und auch unter Amateuren findet Anabolika & Co. reißenden Absatz.

Die am Dienstag vorgestellte Jahresbilanz des Zolls bestätigt diesen gefährlichen Trend. So ist die sichergestellte Menge an Doping-Mitteln 2017 gestiegen. 750.000 entsprechende Tabletten beschlagnahmte der Zoll 2017. 2016 waren es 440.000 Stück. Die Ermittlungsverfahren im Bereich Doping sind zwar leicht rückläufig. So leitete die Zollfahndung 2017 rund 1000 Ermittlungsverfahren wegen Arznei- und Dopingkriminalität ein. 2016 waren es noch rund 1200. Doch der leichte Rückgang ist vor allem der neuen Taktik des Zolls geschuldet. Statt auf eine Vielzahl kleiner Aufgriffe konzentriert sich der Zoll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...