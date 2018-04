Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in diesem Jahr 2,2 Prozent Wachstum. Vor vier Wochen war der Optimismus wesentlich größer.

Vor vier Wochen kannte der Konjunkturoptimismus der führenden Ökonomen in Deutschland kaum noch Grenzen: Auf zweieinhalb Prozent setzten die Institute einmütig ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr nach oben. Das RWI Essen und das DIW Berlin waren mit 2,4 Prozent etwas vorsichtiger als das IfW-Kiel und das Handelsblatt-Research Institute mit 2,5 Prozent; während das Münchner Ifo mutig 2,6 Prozent prognostizierte.

Einen Monat später klingen die Konjunkturforscher wegen schwächerer Exportzahlen im Februar etwas vorsichtiger: In der Gemeinschaftsdiagnose für die Bundesregierung erwarten die Institute für 2018 nur mehr 2,2 Prozent Wirtschaftswachstum und im nächsten Jahr dann 2,0 Prozent. Das erfuhr das Handelsblatt am Mittwoch vorab von Insidern in Berlin. Veröffentlicht wird ...

