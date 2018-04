Stärker integrierte Zahlungsangebote könnten nach Ansicht von Morgan Stanley zum Wendepunkt für Ebay werden. Nachdem sich der Online-Marktplatz für die niederländische Firma Adyen als zukünftiger Abwickler und damit gegen die einstige Tochter Paypal entschieden hat, überdachte die US-Investmentbank nun ihr Votum für die Ebay-Aktie. Analyst Brian Nowak hob das Urteil um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" an.

Er sehe den Schritt weg von Paypal optimistisch, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Andere Online-Anbieter wie Amazon und Uber hätten aus ähnlichen Änderungen bereits bedeutende Vorteile gezogen - und dies dürfte seiner Ansicht nach nun auch bei Ebay der Fall werden. Er schätzt, dass der operative Gewinn (Ebit) im Jahr 2021 um 20 Prozent steigen wird. Dies werde am Markt bislang noch unterschätzt.

Mit mehr Umsatzschwung rechnet Nowak außerdem im margenträchtigen Werbegeschäft von Ebay. In der Summe der positiven Faktoren erwartet er eine langfristige Steigerung des Free Cashflow um 60 Prozent, was die Grundlage für seine Berechnung des Kursziels ist. Dieses passte er nun deutlich von 36 auf 58 US-Dollar nach oben an. Es liegt damit 40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau bei 41 Dollar.

Gemäß der Einstufung "Overweight" erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen zwölf und 18 Monaten./tih/tos/he

Analysierendes Institut Morgan Stanley. Datum der Analyse: 18.04.2018

