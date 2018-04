Der Wiener Rentenmarkt ist am Mittwoch am Nachmittag von seinen anfänglichen Kursgewinnen wieder zurückgekommen. Die zehn- und fünfjährige Bundesanleihe präsentierten sich sogar mit Kursverlusten.Vor dem noch am Abend anstehenden Konjunkturbericht (Beige Book) der US-Notenbank Fed standen aktuelle Inflationszahlen in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...