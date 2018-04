Zürich (ots) - Der Billigflieger Ryanair wirbelt das Preisniveau

am grössten Schweizer Flughafen durcheinander. Dies berichtet die

«Handelszeitung». Seit Ende März ist bekannt, dass Branchenschreck

Michael O'Leary mit seiner Ryanair nach Zürich kommt. Zuvor war er

überraschend bei der österreichischen Laudamotion eingestiegen und

hat sich damit begehrte Start- und Landerechte in Kloten gesichert.



Nun zeigt sich, dass Ryanair mit sehr tiefen Preisen am Flughafen

Zürich in den Markt drängt. So sind etwa im Juni Flugtickets auf der

Strecke Zürich-Palma (von Laudamotion durchgeführt) für 22 Franken

(ohne Gepäck) im Angebot. Auch den Rückflug für 22 Franken gibt es.



Mit diesen Tiefpreisen werden nicht komplette Flieger gefüllt.

Doch diese Niedrigpreise sind Konsumenten in Zürich nicht gewohnt.

Dabei ist dies nicht nur der Heimatmarkt von Swiss und Edelweiss.

Auch Anbieter wie Easyjet, Germania und Helvetic Airways müssen sich

mit dem aggressiven Konkurrenten in Zürich auseinandersetzen.



Airline-Chefs fragen sich, wie lange der Ryanair-Chef mit seinen

tiefen Preisen in Zürich agieren will. Denn kostendeckend sind die

Angebote nicht. Am Flughafen Zürich zahlt eine Fluggesellschaft eine

Abflug-Taxe pro Passagier in Höhe von 35 Franken. Hinzu kommen

mögliche Kosten etwa fürs Gepäck-Handling. «Bei diesen Ticketpreisen

zahlt Ryanair drauf», sagt ein Airline-Chef.



Zwar macht es das vergleichsweise hohe Lohnniveau in der Schweiz

für ausländische Billigflieger weniger attraktiv, hierzulande

grössere Basen zu etablieren. Doch der Ryanair-Chef gibt sich stets

angriffslustig. In Basel hat er Richtung London-Stansted sogar Flüge

für 14 Franken im Angebot.



