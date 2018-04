NetEase ist ein in Deutschland weitgehend unbekannter Wert, der allerdings dennoch an einigen Börsen gehandelt wird und aufgrund hoher Kurse relevante Umsätze erzielt. Insofern ist die Aktie relativ handelssicher, auch wenn der Sitz mit den Cayman Islands auf den ersten Blick verunsichernd wirken mag. Das Unternehmen ist in der Branche "Internet" aktiv und kann immerhin darauf verweisen, dass es im Index Nasdaq 100 vertreten ist. Dennoch dürfte die Unsicherheit bei diesem Wert größer sein als ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...