Mainz (ots) - Woche 17/18 Samstag, 21.04.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.30 NSU privat Innenansichten einer Terrorzelle Deutschland 2015 Tod im Wohnmobil - um 08.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Dienstag, 24.04.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten: Programmstrecke vom 25.04.2018 wird vorgezogen: 18.45 Gefährliche Natur Feuer Großbritannien 2016 Schätze der Geschichte um 18.45 Uhr - entfällt!



19.30 Die Schätze der Erde Diamanten und Smaragde Schätze der Geschichte um 19.30 Uhr - entfällt!



20.15 Die Schätze der Erde Gold und Eisen Schätze der Geschichte um 20.15 Uhr - entfällt!



21.00 Die Schätze der Erde Kohle und Öl Schätze der Geschichte um 21.00 Uhr - entfällt!



21.45 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren um 21.45 Uhr - entfällt!



22.30 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren um 22.30 Uhr - entfällt!



23.15 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit ZDF-History: Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies um 23.15 Uhr - entfällt!



0.00 Die Entstehung der Erde Die Atacama-Wüste ZDF-History: Geheimakte Honecker um 00.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Mittwoch, 25.04.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten:



18.45 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016



19.30 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016



20.15 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II. Frankreich 2016



21.00 ZDFzeit Dianas Vermächtnis Das Geheimnis der unglücklichen Prinzessin Deutschland/Großbritannien 2017



21.45 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegten Königreich unter Schock Großbritannien 2017



22.30 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegten Monarchie in Gefahr Großbritannien 2017



23.15 ZDF-History Mythos Sisi



0.00 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017



0.30 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017



1.05 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



1.50 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS



2.50 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr Al-Baghdadi



3.30 Im Kampf gegen den IS Ist das Kalifat am Ende? Syrien 2017



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Freitag, 27.04.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrektur:



8.45 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven auslandsjournal um 08.45 Uhr - entfällt! Mr. Brexit - Wie Boris Johnson Großbritannien aus der EU führte - um 09.15 Uhr - entfällt!



9.30 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015



10.15 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014



11.00 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017



11.30 Der große Rausch Unterwegs im Land der Trinker Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 18/18 Freitag, 04.05.



Programmänderung, neue Beginnzeiten:



21.00 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015



21.45 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016



22.30 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016 Entführte Kinder - Die Fälle Kronzucker und von Gallwitz um 22.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 19/18 Montag, 07.05.



Programmänderung:



11.30 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016 Entführte Kinder - Die Fälle Kronzucker und von Gallwitz um 11.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Freitag, 11.05. Programmänderung:



6.15 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015 Entführte Kinder - Die Fälle Kronzucker und von Gallwitz um 06.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung:



0.00 Despoten Saddam Hussein - Der Schlächter von Bagdad Großbritannien 2015 Despoten - Gaddafi - Libyens kaltblütiger Herrscher um 00.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 20/18 Montag, 14.05.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten:



17.15 ZDF-History Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 2018 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen um 17.15 Uhr - entfällt! 17.45 Arte: RE Eine Klinik in Jerusalem Ärzte überwinden politische Schranken Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen um 18.00 Uhr - entfällt! 18.15 Arte: RE Klassenfahrt nach Auschwitz Deutsche Jugendliche und der Holocaust



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen und neue Beginnzeit: 20.15 Ariel Scharons letzter Kampf Die Wahrheit über den Holocaust um 21.00 Uhr - entfällt!



21.45 Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 2018 ZDF-History: Der Fall Eichmann um 21.45 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 20/18 Freitag, 18.05.



Programmänderung:



6.15 Despoten Saddam Hussein - Der Schlächter von Bagdad Großbritannien 2015 Despoten - Gaddafi - Libyens kaltblütiger Herrscher um 06.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung:



17.30 Despoten Saddam Hussein - Der Schlächter von Bagdad Großbritannien 2015 Despoten - Gaddafi - Libyens kaltblütiger Herrscher um 17.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 16/18 Mittwoch, 18.04.



Bitte Programmänderung beachten:



0.40 Die Wahrheit über den Holocaust Terror



1.25 Die Wahrheit über den Holocaust Ghetto



2.10 Die Wahrheit über den Holocaust Menschenjagd



2.55 Die Wahrheit über den Holocaust Mordfabriken



3.35 Die Wahrheit über den Holocaust Deportation



4.20 Die Wahrheit über den Holocaust Untergang



6 Folgen "Komplizen des Bösen" ab 0.40 Uhr entfallen



_____________________________________________________________________ Donnerstag, 19.04.



Bitte Programmänderung beachten:



5.05 Die Wahrheit über den Holocaust Gerechtigkeit "Komplizen des Bösen: 1939-1942 - Heydrich und der Holocaust" um 5.00 Uhr entfällt 5.50 Die Wahrheit über den Holocaust Verdrängung



"Panzer! Der Erste Weltkrieg" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen )







Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.47 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.50 Despoten Saddam Hussein - Der Schlächter von Bagdad Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.20 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator



11.05 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015



11.50 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017



12.35 ZDFzoom Gefährliche Verbindungen Trump und seine Geschäftspartner USA 2017



13.20 Trumps Klima-Krieg Amerikas neue Umweltpolitik USA 2017



14.05 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Licht des Reichtums USA 2016



14.50 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Schatten der Armut USA 2016



15.35 Kriminelle Karrieren Clark Rockefeller - Ein bayrischer Hochstapler Frankreich 2016



16.20 Kriminelle Karrieren Hunter Moore - Der König des Rachepornos Frankreich 2016



17.05 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016



17.50 Kriminelle Karrieren Ross Ulbricht - Der Darknet-Dealer Frankreich 2016



18.35 Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder



19.05 plan b: Die Multi-Kulti-Macher Wie Integration gelingen kann Deutschland 2018



19.35 Kalaschnikows für Terroristen Waffenschmuggel in Europa Albanien/Serbien 2016



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.55 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



22.40 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015



23.25 Die Vergessenen von Guantanamo Häftling im Terrorknast USA 2017



0.10 Die Bin Laden-Verschwörung Wie starb der Top-Terrorist wirklich?



0.40 heute journal



1.05 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017



2.30 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



3.15 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



4.40 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011



Woche 18/18 Sonntag, 29.04.



Bitte Programmänderung beachten:



20.15 ZDF-History Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte Deutschland 2017



"ZDF-History: "Mein Kampf" - das gefährliche Buch" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen )







Dienstag, 01.05.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



15.00 ZDF-History Walter Ulbricht - sein geheimes Doppelleben Deutschland 2018



15.45 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017



16.30 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015



17.15 ZDF-History Udo Jürgens - ein Leben für die Musik Deutschland 2017



"ZDF-History: Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte" entfällt 18.00 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015



18.45 ZDF-History Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter Deutschland 2016



"ZDF-History: Die großen Verlierer der Geschichte" entfällt 19.30 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018



20.15 Macho, Macht, Missbrauch - Der Fall Harvey Weinstein USA 2018



21.00 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015



21.45 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017



22.30 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013



23.15 ZDF-History Die dunklen Geheimnisse des Vatikans Deutschland 2018



0.00 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



"ZDF-History: Berühmte Tote der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)



