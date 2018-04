Basel (awp/sda) - Tamedia übernimmt die "Basler Zeitung" (BaZ) von Christoph Blocher, der im BaZ-Alleingang keine Zukunft mehr sah. Im Gegenzug erhält er unter anderem das "Tagblatt der Stadt Zürich" und zwei Blätter in der Romandie. Mit dem Deal erreicht Tamedia das alte Ziel, in Basel Fuss zu fassen. Was das für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...