BAD SCHMIEDEBERG/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den PSA-Konzern dazu aufgefordert, die bei der Übernahme von Opel gemachten Versprechungen auch einzuhalten. Die Bundesregierung habe bereits Gespräche mit PSA gesucht, erklärte die CDU-Vorsitzende am Rande des Treffens mit den Ost-Ministerpräsidenten in Bad Schmiedeberg. Es habe Zusammenkünfte mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegeben.

"Wir erwarten jetzt erst einmal von dem Unternehmen, dass es alles, was es versprochen hat im Zusammenhang mit der Übernahme, auch einhält", sagte Merkel. Dann müsse man über weitere Details sprechen. "Aber die Bundesregierung fühlt sich gemeinsam mit den Landesregierungen hier in der Pflicht, das ihre zu tun, um zu helfen", sagte Merkel. Die Gespräche liefen, zu Ergebnissen könne sie noch nichts sagen.

General Motors (GM) hatte Opel/Vauxhall 2017 für rund 2,2 Milliarden Euro an den PSA-Konzern (Peugeot, Citroën) verkauft. Seitdem steckt Opel in der Sanierungsphase. Arbeitsplätze an den Standorten Eisenach, Kaiserslautern und Rüsselsheim sind bedroht.

Am Dienstag teilte das Unternehmen mit, man habe die "Vertriebsstrategie mit dem Ziel analysiert, die Performance und Profitabilität von Opel/Vauxhall im Handel zu steigern". Die Händlerverträge würden daher "angepasst".

