In Deutschland ist Solarworld schon zum zweiten Mal insolvent. Für die US-Tochter des Solarmodulherstellers hat sich jetzt ein Käufer gefunden.

Fast ein Jahr nach der Solarworld-Pleite hat Insolvenzverwalter Horst Piepenburg nun einen Abnehmer für den wichtigsten verbliebenen Vermögenswert gefunden: Solarworld Americas, die US-Tochter von Europas einst größtem Photovoltaikkonzern, wird an den US-Solarkonzern Sun Power verkauft. Das erklärte Solarworld am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung.

Nach der erneuten Insolvenz des deutschen Solarmodulherstellers war bislang unklar, was mit Solarworld America passiert. Die australische Investmentbank Macquarie, die Piepenburg beim Verkaufsprozess unterstützte, hatte anfangs 15 potenzielle Investoren angesprochen. Fünf Interessenten gaben daraufhin ein verbindliches Angebot ab.

Mit Sun Power geht das Unternehmen nun an einen der größten Solarmodulhersteller Amerikas. Den Kaufpreis wollte der Konzern am Mittwoch nicht offenlegen. Als realistisch ...

