Am 17. April 2018 feierte MSD Deutschland die offizielle Eröffnung des MSD hub berlin. In der neuen Hauptstadtrepräsentanz am Alexanderufer 1 bietet das forschende Pharmaunternehmen ab sofort Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft einen Ort, um offen, transparent und konstruktiv gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Gesundheitsversorgung in Deutschland zu entwickeln.



"MSD steht für gesellschaftliche Verantwortung und transparente Interessenvertretung", erläutert Dr. Clemens Kuhne, Leiter des MSD hub berlin. "Mit der Eröffnung des MSD hub berlin möchten wir diese Werte leben und als Unternehmen mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in einen Dialog über die gesundheitspolitischen Themen der Zukunft treten."



MSD hub berlin Alexanderufer 1 10117 Berlin



Über MSD:



MSD - in den USA und Kanada Merck & Co., Inc., mit Sitz in Kenilworth, NJ, USA - ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen, das seit mehr als 125 Jahren neue Lösungen für Gesundheitsprobleme weltweit erforscht und weiterentwickelt. Das Unternehmen ist mit rund 69.000 Mitarbeitern in mehr als 140 Ländern vertreten. Im Jahr 2017 hat MSD einen Umsatz von rund 40,1 Milliarden US-Dollar erzielt und ist gemessen am Umsatz der fünftgrößte Arzneimittelhersteller weltweit (Forbes Global 2000 List 2017). In Deutschland hat die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz in Haar bei München.



Im Kerngeschäft erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt MSD verschreibungspflichtige Arzneimittel, Impfstoffe und Biologika sowie Präparate für die Tiergesundheit. Um auch weiterhin mit innovativen Gesundheitslösungen erfolgreich zu sein, investiert MSD jeden vierten US-Dollar in Forschung und Entwicklung (rund 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017). Im Fokus stehen hier sowohl Prävention als auch Behandlung von Krebs, kardiovaskulären Erkrankungen, Alzheimer und Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola. Darüber hinaus bietet MSD mit vielfältigen Corporate Responsibility-Programmen Lösungen für Gesundheitsprobleme in aller Welt.



