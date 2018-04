Paychex ist ein Unternehmen aus den USA mit dem Fokus auf Dienstleistungen rund um Zahlungssysteme. Dabei ist der Wert in Deutschland in Medien und auch unter Analysten weitgehend unbekannt oder unbeobachtet. Dennoch ist der Handel an den Börsen noch messbar. Wichtiger für die Handelssicherheit jedoch dürfte sein, dass die Aktie in den großen US-Indizes wie dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 notiert. Dies sorgt dafür, dass große Investoren und Analysten die Aktie vergleichen müssen und den Kursverlauf ... (Moritz von Betzenstein)

