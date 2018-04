2018-04-18T12:10:37Z



Lifting of Suspension At Trading Venue FNFI Ended on: 2018-04-18T12:00:00Z



Issuer: Oyj Ahola Transport Abp, LEI: 743700HV0FY002B4FJ22 Instrument: AHOLA FI4000127535



Issuer: Efecte Oyj, LEI: 7437005U8P0KDN6RKW34 Instrument: EFECTE FI4000282868



Issuer: Admicom Oyj, LEI: 743700T7K2K149J4GB17 Instrument: ADMCM FI4000251830



Issuer: Nixu Oyj, LEI: 743700XJHP6Z4BVTPJ17 Instrument: NIXU FI0009008387



Issuer: Herantis Pharma Oyj, LEI: 743700W4CQVYAT3WKK38 Instrument: HRTIS FI4000087861



Issuer: Detection Technology Oyj, LEI: 743700IXKYKNXJ6BFL39 Instrument: DETEC FI4000115464



Issuer: Nexstim Oyj, LEI: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27 Instrument: NXTMH FI4000102678



Issuer: Verkkokauppa.com Oyj, LEI: 743700QZE6B52SHHTV75 Instrument: VERK FI4000049812



Issuer: Titanium Oyj, LEI: 743700114STNX9PNP369 Instrument: TITAN FI4000270350



Issuer: Loudspring Oyj, LEI: 74370040F0RYWDWUJC65 Instrument: LOUD FI4000092523



Issuer: Savosolar Oyj, LEI: 743700J1YZ8IEJAPDL21 Instrument: SAVOH FI4000123096



Issuer: Privanet Group Oyj, LEI: 743700UX7WTIOT3QO547 Instrument: PRIVA FI4000153515



Issuer: BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, LEI: 743700BYSBP0PCR6N767 Instrument: BONEH FI4000260583



Issuer: FIT Biotech Oy, LEI: 743700VOK4FGKU6HXZ39 Instrument: FITBIO FI4000148606



Issuer: United Bankers Oyj, LEI: 743700J2WO3J6XGFPG77 Instrument: UNIAV FI4000081427



Issuer: Heeros Oyj, LEI: 74370092UP9X8KFLS074 Instrument: HEEROS FI4000127527



Issuer: Remedy Entertainment Oyj, LEI: 7437003VZ3JPF7DBTG92 Instrument: REMEDY FI4000251897



Issuer: Vincit Group Oyj, LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87 Instrument: VINCIT FI4000185533



Issuer: Piippo Oyj, LEI: 7437002QJ697P74URL68 Instrument: PIIPPO FI4000123070



Issuer: EAB Group Oyj, LEI: 743700B4GXTH5JBZ6318 Instrument: EABGB FI4000157441



Issuer: Gofore Oyj, LEI: 743700JIW1LAUZDH9012 Instrument: GOFORE FI4000283130



Issuer: Zeeland Family Oyj, LEI: 7437004G4SEVKZHT6O56 Instrument: ZEE1V FI0009015580



Issuer: Next Games Oyj, LEI: 743700K7T2LD38EPLZ76 Instrument: NXTGMS FI4000233267



Issuer: Fondia Oyj, LEI: 7437001EYNE2OP789M37 Instrument: FONDIA FI4000232913



