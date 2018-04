2018-04-18T12:10:37Z



Lifting of Suspension At Trading Venue FNDK Ended on: 2018-04-18T12:00:00Z Ongoing: False



Issuer: WirTek A/S, LEI: 21380038KC5F6FUTJH56 Instrument: WIRTEK DK0060040913



Issuer: Optima Worldwide Group Plc, LEI: 2138002QBURIFMJ35488 Instrument: OWG GB00B6S0HR95



Issuer: NPinvestor.com A/S, LEI: 213800783PN6XGU6LV40 Instrument: NPINV DK0060827269



Issuer: FastPassCorp A/S, LEI: 549300FD3X9XHI5YDR20 Instrument: FASTPC DK0060568145



Issuer: Gate Ventures Plc, LEI: 213800OXFP5FEWWDR476 Instrument: GATE GB00BYX2WP92



Issuer: Jobindex A/S, LEI: 5493005F27OBILB8O552 Instrument: JOBNDX DK0060088367



Issuer: eSoft Systems A/S, LEI: 213800A3M4DFG9KO3E94 Instrument: ESOFT DK0060069813



Issuer: Agillic A/S, LEI: 894500WP4D8JDZ88S128 Instrument: AGILC DK0060955854



Issuer: Erria A/S, LEI: 529900EPSRDFVE8KWN55 Instrument: ERRIA DK0060101483



Issuer: Enalyzer A/S, LEI: 9676002Q9FHRT4U9M678 Instrument: ENALYZ DK0060070589



Issuer: Cleantech Building Materials Plc, LEI: 213800AF6AQVK2PFVY02 Instrument: CBM GB00BD1LVD21



Issuer: GreenMobility A/S, LEI: 213800PLNNPY2L2GUV16 Instrument: GREENM DK0060817898



Issuer: Conferize A/S, LEI: 549300ZZCOOOHCFXH911 Instrument: CONFRZ DK0060816148



Issuer: HRC World Plc, LEI: 213800SXTDMY2DJH2L06 Instrument: HRC GB00BZ3CDY20



Issuer: EgnsINVEST Ejd. Tyskland A/S, LEI: 213800F8DEE555Q88R46 Instrument: EGNETY DK0060118453



The Financial Supervisory Authority for FNDK has been notified



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=674230