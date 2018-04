2018-04-18T12:10:37Z



Lifting of Suspension At Trading Venue XTAL Ended on: 2018-04-18T12:00:00Z



Issuer: Skano Group AS, LEI: 54930002HOIXBD15OM06 Instrument: SKN1T EE3100092503



Issuer: Silvano Fashion Group AS, LEI: 529900JNG41RRJKJYB65 Instrument: SFG1T EE3100001751



Issuer: PRFoods AS, LEI: 529900PFXFO2ZDCRNK93 Instrument: PRF1T EE3100101031



Issuer: EfTEN Real Estate Fund III AS, LEI: 4851000008JBI71L7643 Instrument: EFT1T EE3100127242



Issuer: Nordecon AS, LEI: 48510000D8HSLK854I81 Instrument: NCN1T EE3100039496



Issuer: Pro Kapital Grupp AS, LEI: 097900BGM10000061519 Instrument: PKG1T EE3100006040



Issuer: AS Ekspress Grupp, LEI: 529900B52V1TUMW7FS54 Instrument: EEG1T EE3100016965



Issuer: Harju Elekter, LEI: 5299009GM96I0NYKWS93 Instrument: HAE1T EE3100004250



Issuer: AS LHV Group, LEI: 529900JG015JC10LED24 Instrument: LHV1T EE3100073644



Issuer: Tallink Grupp, LEI: 529900QRMWAKKR3L9W75 Instrument: TAL1T EE3100004466



Issuer: Trigon Property Development, LEI: 549300EVKRFJ9KNYZ593 Instrument: TPD1T EE3100003443



Issuer: Tallinna Vesi, LEI: 5493000M6TVS2X0KWC97 Instrument: TVEAT EE3100026436



Issuer: Merko Ehitus AS, LEI: 529900AS1XLZP15O8887 Instrument: MRK1T EE3100098328



Issuer: Tallinna Kaubamaja Grupp AS, LEI: 529900785KF1K0EEW940 Instrument: TKM1T EE0000001105



Issuer: Olympic Entertainment Group, LEI: 097900BHBZ0000064366 Instrument: OEG1T EE3100084021



Issuer: Baltika, LEI: 48510000I3W254YEMG75 Instrument: BLT1T EE3100003609



Issuer: Arco Vara AS, LEI: 097900BHCB0000066171 Instrument: ARC1T EE3100034653



The Financial Supervisory Authority for XTAL has been notified



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=674247