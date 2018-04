2018-04-18T12:10:37Z



Lifting of Suspension At Trading Venue FNSE Ended on: 2018-04-18T12:00:00Z Ongoing: False



Issuer: Vistin Pharma ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFQY092 Instrument: VISTINo NO0010734122



Issuer: Avance Gas Holding Ltd., LEI: 5493009VK043S9CL8W20 Instrument: AVANCEo BMG067231032



Issuer: Aega ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGCJS95 Instrument: AEGAo NO0010626559



Issuer: Atlantic Petroleum P/F, LEI: 213800K4T6SRZ1RQDO38 Instrument: ATLA NOKo FO000A0DN9X4



Issuer: Atea ASA, LEI: 5967007LIEEXZXINVS13 Instrument: ATEAo NO0004822503



Issuer: Element ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHW3S18 Instrument: ELEo NO0003055808



Issuer: Grieg Seafood ASA, LEI: 5967007LIEEXZXH5VC37 Instrument: GSFo NO0010365521



Issuer: ABG Sundal Collier Holding ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIEMG82 Instrument: ASCo NO0003021909



Issuer: AF Gruppen ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFU1405 Instrument: AFGo NO0003078107



Issuer: Otello Corporation ASA, LEI: 391200EWTTF186UWWH07 Instrument: OTELLOo NO0010040611



Issuer: Bakkafrost P/f, LEI: 2138007LH7OP4V112978 Instrument: BAKKAo FO0000000179



Issuer: Siem Offshore Inc., LEI: 549300NYGU1CE7UICM69 Instrument: SIOFFo KYG813131011



Issuer: Asetek A/S, LEI: 213800ATZVDWWKJ8NI47 Instrument: ASETEKo DK0060477263



Issuer: Songa Bulk ASA, LEI: 5967007LIEEXZXKC2G83 Instrument: SBULKo NO0010778095



Issuer: Biotec Pharmacon ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGR7K47 Instrument: BIOTECo NO0010014632



Issuer: Borr Drilling Limited, LEI: 213800J2JPCTXLHQ5R78 Instrument: BDRILLo BMG1466R1088



Issuer: Byggma ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGPO018 Instrument: BMAo NO0003087603



Issuer: Awilco Drilling PLC, LEI: 213800GETNUFDN7CEI51 Instrument: AWDRo GB00B5LJSC86



Issuer: Bergen Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIIHC31 Instrument: BERGENo NO0010379779



Issuer: Arcus ASA, LEI: 213800Z4X87YPAKKS645 Instrument: ARCUSo NO0010776875



Issuer: B2Holding ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFHOO08 Instrument: B2Ho NO0010633951



Issuer: Austevoll Seafood ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFFDC03 Instrument: AUSSo NO0010073489



Issuer: Apptix ASA, LEI: 5967007LIEEXZXI9ZS60 Instrument: APPo NO0010123060



Issuer: Axactor AB, LEI: 549300P5VT8OMA17TJ33 Instrument: AXAo SE0005569100



Issuer: InterOil Exploration and Production ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIMC884 Instrument: IOXo NO0010284318



Issuer: Arendals Fossekompani ASA, LEI: 5967007LIEEXZXG4U097 Instrument: AFKo NO0003572802



Issuer: Avocet Mining PLC, LEI: 549300O6O0M0IVRTJ347 Instrument: AVMo GB00BZBVR613



Issuer: Bouvet ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFMBC26 Instrument: BOUVETo NO0010360266



Issuer: BW LPG Limited, LEI: 5493006WBEME88YFDW23 Instrument: BWLPGo BMG173841013



Issuer: Aker ASA, LEI: 5967007LIEEXZXJ10071 Instrument: AKERo NO0010234552



Issuer: BerGenBio ASA, LEI: 213800TYYFXKYF3V2A23 Instrument: BGBIOo NO0010650013



Issuer: Bonheur ASA, LEI: 213800HOQE1B34SUA323 Instrument: BONo NO0003110603



Issuer: Aker BP ASA, LEI: 549300NFTY73920OYK69 Instrument: AKERBPo NO0010345853



Issuer: Cxense ASA, LEI: 5967007LIEEXZXK21C54 Instrument: CXENSEo NO0010671068



Issuer: Awilco LNG ASA, LEI: 5967007LIEEXZXJO5C34 Instrument: ALNGo NO0010607971



Issuer: Crayon Group Holding ASA, LEI: 5967007LIEEXZXI98043 Instrument: CRAYONo NO0010808892



Issuer: Aker Solutions ASA, LEI: 5967007LIEEXZXG42836 Instrument: AKSOo NO0010716582



Issuer: American Shipping Company ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHXNC41 Instrument: AMSCo NO0010272065



Issuer: Borgestad ASA, LEI: 5967007LIEEXZXG3AG53 Instrument: BORo NO0003111700



Issuer: Belships ASA, LEI: 5967007LIEEXZXJCKO49 Instrument: BELo NO0003094104



Issuer: Data Respons ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHWVK69 Instrument: DATo NO0003064107



Issuer: ContextVision AB, LEI: 549300DGJB24U1VKHC98 Instrument: COVo SE0000371239



Issuer: AKVA Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXH8YG14 Instrument: AKVAo NO0003097503



Issuer: DNB ASA, LEI: 5967007LIEEXZX78M803 Instrument: DNBo NO0010031479



Issuer: Ekornes ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGNCO67 Instrument: EKOo NO0003035305



Issuer: NEL ASA, LEI: 549300G6XN5IXMRKEG37 Instrument: NELo NO0010081235



Issuer: DOF ASA, LEI: 5967007LIEEXZXK8ZC80 Instrument: DOFo NO0010070063



Issuer: Borregaard ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGYXC05 Instrument: BRGo NO0010657505



Issuer: Hexagon Composites ASA, LEI: 5967007LIEEXZXJWMW49 Instrument: HEXo NO0003067902



Issuer: DNO ASA, LEI: 5967007LIEEXZXH3K072 Instrument: DNOo NO0003921009



Issuer: Subsea 7 S.A., LEI: 222100AIF0CBCY80AH62 Instrument: SUBCo LU0075646355



Issuer: Treasure ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFNUW59 Instrument: TREo NO0010763550



Issuer: Magseis ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIKSO36 Instrument: MSEISo NO0010663669



Issuer: NattoPharma ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIWDC77 Instrument: NATTOo NO0010289200



Issuer: Napatech A/S, LEI: 213800XQZL5ULZCCNP76 Instrument: NAPAo DK0060520450



Issuer: Höegh LNG Holdings Ltd, LEI: 213800XJSJUK2MTDZU65 Instrument: HLNGo BMG454221059



Issuer: TTS Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIFE872 Instrument: TTSo NO0003049405



Issuer: EMAS Offshore Limited, LEI: 54930018TP7XHXHMY744 Instrument: EMASo SG1AD2000008



Issuer: BW Offshore Limited, LEI: 2138008LFKH8V2EOA915 Instrument: BWOo BMG1738J1247



Issuer: Aqua Bio Technology ASA, LEI: 529900RG33DF0N88RJ88 Instrument: ABTo NO0010307135



Issuer: Techstep ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIJ9474 Instrument: TECHo NO0003095309



Issuer: Eidesvik Offshore ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFOMO31 Instrument: EIOFo NO0010263023



Issuer: Norwegian Air Shuttle ASA, LEI: 549300IEUH2FEM2Y6B51 Instrument: NASo NO0010196140



Issuer: IDEX ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHECW11 Instrument: IDEXo NO0003070609



Issuer: Targovax ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFYNS31 Instrument: TRVXo NO0010689326



Issuer: Tomra Systems ASA, LEI: 549300J726JCFJU3VT89 Instrument: TOMo NO0005668905



Issuer: Protector Forsikring ASA, LEI: 5967007LIEEXZXAIO813 Instrument: PROTCTo NO0010209331



Issuer: Hofseth BioCare ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGGEO44 Instrument: HBCo NO0010598683



Issuer: Odfjell Drilling Ltd, LEI: 529900M08ZU24JXMPB85 Instrument: ODLo BMG671801022



Issuer: Funcom N.V., LEI: 724500S5N180YRFYCF16 Instrument: FUNCOMo NL0012756266



Issuer: North Energy ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFWCG26 Instrument: NORTHo NO0010550056



Issuer: Norwegian Energy Company ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGE3C16 Instrument: NORo NO0010379266



Issuer: Marine Harvest ASA, LEI: 549300W1OGQF5LZIH349 Instrument: MHGo NO0003054108



Issuer: Elkem ASA, LEI: 549300CVBE06T0SH6T76 Instrument: ELKo NO0010816093



Issuer: Storm Real Estate ASA, LEI: 5967007LIEEXZX8NJK85 Instrument: STORMo NO0010360175



Issuer: Northern Drilling Ltd, LEI: 2138004Z44BOTV7SH370 Instrument: NODLo BMG6624L1090



Issuer: Fjordkraft Holding ASA, LEI: 2138006BSHJVCD9SR489 Instrument: FKRAFTo NO0010815673



Issuer: Nordic Mining ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFVKO54 Instrument: NOMo NO0010317340



Issuer: Havyard Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXH9Q807 Instrument: HYARDo NO0010708605



Issuer: Hiddn Solutions ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFK0040 Instrument: HIDDNo NO0003108102



Issuer: SalMar ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGDBK67 Instrument: SALMo NO0010310956



Issuer: EVRY ASA, LEI: 213800IW4PWKHQ146O24 Instrument: EVRYo NO0010019649



Issuer: Norwegian Finans Holding ASA, LEI: 5967007LIEEXZX70WG48 Instrument: NOFIo NO0010387004



Issuer: Nordic Semiconductor ASA, LEI: 5967007LIEEXZXJGFK95 Instrument: NODo NO0003055501



Issuer: NextGenTel Holding ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIGXS87 Instrument: NGTo NO0010199052



Issuer: Golden Ocean Group Limited, LEI: 549300HQH91CZG0OJL61 Instrument: GOGLo BMG396372051



Issuer: Insr Insurance Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXANAW62 Instrument: INSRo NO0010593544



Issuer: Norwegian Property ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGQFS44 Instrument: NPROo NO0010317811



Issuer: NEXT Biometrics Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXK9R405 Instrument: NEXTo NO0010629108



Issuer: Nordic Nanovector ASA, LEI: 5967007LIEEXZXG6DK30 Instrument: NANOo NO0010597883



Issuer: Hunter Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHLAW34 Instrument: HUNTo NO0010283211



Issuer: Pareto Bank ASA, LEI: 5967007LIEEXZX75J484 Instrument: PARBo NO0010397581



Issuer: Navamedic ASA, LEI: 529900LKVQOR2SRUJU71 Instrument: NAVAo NO0010205966



Issuer: NTS ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIBJC08 Instrument: NTSo NO0004895103



Issuer: Gjensidige Forsikring ASA, LEI: 5967007LIEEXZX6FAO47 Instrument: GJFo NO0010582521



Issuer: Oceanteam ASA, LEI: 213800AVDTP5HXHL3548 Instrument: OTSo NO0010317316



Issuer: Gyldendal ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHQPC18 Instrument: GYLo NO0004288200



Issuer: Norsk Hydro ASA, LEI: 549300N1SDN71ZZ8BO45 Instrument: NHYo NO0005052605



Issuer: PCI Biotech Holding ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFIGG77 Instrument: PCIBo NO0010405640



Issuer: FLEX LNG LTD, LEI: 21380084THHU3MPC3647 Instrument: FLNGo BMG359471031



Issuer: Panoro Energy ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGWM030 Instrument: PENo NO0010564701



Issuer: Odfjell SE, LEI: 529900J8VSH14TP5VD23 Instrument: ODFo NO0003399909 Instrument: ODFBo NO0003399917



Issuer: Ocean Yield ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGLT422 Instrument: OCYo NO0010657448



Issuer: Gaming Innovation Group Inc., LEI: 549300Z7163BIIXBP377 Instrument: GIGo US4593781051



Issuer: Norway Royal Salmon ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGB0870 Instrument: NRSo NO0010331838



Issuer: Electromagnetic Geoservices ASA, LEI: 5967007LIEEXZXI7OG55 Instrument: EMGSo NO0010358484



Issuer: Itera ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFZFK03 Instrument: ITEo NO0010001118



Issuer: Infront ASA, LEI: 54930074DH4YRWTS3R80 Instrument: INFRNTo NO0010789506



Issuer: Olav Thon Eiendomsselskap ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGOW838 Instrument: OLTo NO0005638858



Issuer: Petroleum Geo-Services ASA, LEI: 213800T66DRTE6O6BV87 Instrument: PGSo NO0010199151



Issuer: EAM Solar ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIPFC54 Instrument: EAMo NO0010607781



Issuer: Goodtech ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFGWW36 Instrument: GODo NO0004913609



Issuer: Kongsberg Automotive ASA, LEI: 5967007LIEEXZXJDCG21 Instrument: KOAo NO0003033102



Issuer: Europris ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGA8G28 Instrument: EPRo NO0010735343



Issuer: Polarcus Limited, LEI: 5493006NTDRB7DBDZU39 Instrument: PLCSo KYG7153K1085



Issuer: Photocure ASA, LEI: 5967007LIEEXZXG8OW35 Instrument: PHOo NO0010000045



Issuer: Frontline Ltd., LEI: 5493004BCIKYU1YL3H63 Instrument: FROo BMG3682E1921



Issuer: African Petroleum Corporation Limited, LEI: 261700UAD5KVK8MV7J59 Instrument: APCLo AU000000AOQ0



Issuer: Akastor ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIX5468 Instrument: AKAo NO0010215684



Issuer: Prosafe SE, LEI: 2138001LK2Z2HSER4U15 Instrument: PRSo CY0100470919



Issuer: Medistim ASA, LEI: 5967007LIEEXZXJOX483 Instrument: MEDIo NO0010159684



Issuer: Jinhui Shipping and Transportation Limit, LEI: 54930066UQE0B7NO1M17 Instrument: JINo BMG5137R1088



Issuer: Pioneer Property Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXJ3BC22 Instrument: PPG PREFo NO0010735681



Issuer: Saga Tankers ASA, LEI: 5967007LIEEXZXG0Z404 Instrument: SAGAo NO0010572589



Issuer: Philly Shipyard ASA, LEI: 549300HMTSHZZD4YR890 Instrument: PHLYo NO0010395577



Issuer: NRC Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXI5D463 Instrument: NRCo NO0003679102



Issuer: Questerre Energy Corporation, LEI: 549300TM45EIWBPD7W54 Instrument: QECo CA74836K1003



Issuer: Orkla ASA, LEI: 549300PZS8G8RG6RVZ52 Instrument: ORKo NO0003733800



Issuer: Reach Subsea ASA, LEI: 5967007LIEEXZXK7FS45 Instrument: REACHo NO0003117202



Issuer: Polaris Media ASA, LEI: 5967007LIEEXZXILKG08 Instrument: POLo NO0010466022



Issuer: Q-Free ASA, LEI: 5967007LIEEXZXK6O086 Instrument: QFRo NO0003103103



Issuer: Thin Film Electronics ASA, LEI: 5493007QXMCG0WPKFC96 Instrument: THINo NO0010299068



Issuer: Sbanken ASA, LEI: 5967007LIEEXZXB8WO76 Instrument: SBANKo NO0010739402



Issuer: Schibsted ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHT0O36 Instrument: SCHAo NO0003028904 Instrument: SCHBo NO0010736879



Issuer: Selvaag Bolig ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIHPK59 Instrument: SBOo NO0010612450



Issuer: Entra ASA, LEI: 549300APU14LQKTYCH34 Instrument: ENTRAo NO0010716418



Issuer: RomReal Ltd., LEI: 549300DHIW4W3OJW6A93 Instrument: ROMo BMG763301022



Issuer: Saferoad Holding ASA, LEI: 213800PV6EL1ZU2I8V34 Instrument: SAFEo NO0010781743



Issuer: GC Rieber Shipping ASA, LEI: 5967007LIEEXZXG1QW12 Instrument: RISHo NO0010262686



Issuer: Incus Investor ASA, LEI: 5967007LIEEXZXI6WO83 Instrument: INCo NO0003053308



Issuer: RAK Petroleum plc, LEI: 213800L3HZUNJ2457M66 Instrument: RAKPo GB00BRGBL804



Issuer: SeaBird Exploration PLC, LEI: 213800ED88L967PGFK25 Instrument: SBXo CY0101162119



Issuer: Kid ASA, LEI: 5967007LIEEXZXH53K17 Instrument: KIDo NO0010743545



Issuer: Kværner ASA, LEI: 5967007LIEEXZX6RN444 Instrument: KVAERo NO0010605371



Issuer: SAS AB, LEI: 549300ZJTLE5T4SGP021 Instrument: SAS NOKo SE0003366871



Issuer: Aqualis ASA, LEI: 5967007LIEEXZXH86O96 Instrument: AQUAo NO0010715394



Issuer: Link Mobility Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGRZC79 Instrument: LINKo NO0010219702



Issuer: Archer Limited, LEI: 549300D1D5TS4O1V4923 Instrument: ARCHERo BMG0451H1170



Issuer: REC Silicon ASA, LEI: 549300VPZURYDFG0AB60 Instrument: RECo NO0010112675



Issuer: Havila Shipping ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFJ8876 Instrument: HAVIo NO0010257728



Issuer: Seadrill Limited, LEI: 213800LZ4WWG15NAC829 Instrument: SDRLo BMG7945E1057



Issuer: Fjord1 ASA, LEI: 549300RANUO1920OIK60 Instrument: FJORDo NO0010792625



Issuer: I.M. Skaugen SE, LEI: 549300ZXRKLXJEFT2Y30 Instrument: IMSKo NO0003072803



Issuer: Salmones Camanchaca S.A., LEI: 21380089WO6GDSOQSA65 Instrument: SALMONo CL0002409135



Issuer: Komplett Bank ASA, LEI: 5967007LIEEXZXF0PK63 Instrument: KOMPo NO0010694029



Issuer: Sevan Marine ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGY5K17 Instrument: SEVANo NO0010187032



Issuer: Kongsberg Gruppen ASA, LEI: 5967007LIEEXZXJ9HK73 Instrument: KOGo NO0003043309



Issuer: MPC Container Ships ASA, LEI: 213800MXS7CXYJ2Q1805 Instrument: MPCCo NO0010791353



Issuer: Solon Eiendom ASA, LEI: 5967007LIEEXZXFT9C46 Instrument: SOLONo NO0003106700



Issuer: Stolt-Nielsen Limited, LEI: 213800VZX4LWJSGRLR94 Instrument: SNIo BMG850801025



Issuer: SpareBank 1 SR-Bank ASA, LEI: 549300Q3OIWRHQUQM052 Instrument: SRBANKo NO0010631567



Issuer: Self Storage Group ASA, LEI: 254900TSU8Q0HCFHLY03 Instrument: SSGo NO0010781206



Issuer: Solstad Farstad ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHGO849 Instrument: SOFFo NO0003080608



Issuer: Sevan Drilling Ltd, LEI: 254900U85JAKGGML3893 Instrument: SEVDRo BMG8070J1099



Issuer: Fred. Olsen Energy ASA, LEI: 213800HA8RPX3LW25M74 Instrument: FOEo NO0003089005



Issuer: Storebrand ASA, LEI: 5967007LIEEXZX7NA051 Instrument: STBo NO0003053605



Issuer: Hugo Games A/S, LEI: 213800MC2SGVSIBN7J53 Instrument: HUGOo DK0060945467



Issuer: Scatec Solar ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIARK36 Instrument: SSOo NO0010715139



Issuer: S.D. Standard Drilling PLC, LEI: 213800T1IOLQVHNHB646 Instrument: SDSDo CY0101550917



Issuer: StrongPoint ASA, LEI: 5967007LIEEXZXISIG31 Instrument: STRONGo NO0010098247



Issuer: Scanship Holding ASA, LEI: 5967007LIEEXZXGUAO90 Instrument: SSHIPo NO0010708068



Issuer: TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, LEI: 549300NUPLAXPB0WYH90 Instrument: TGSo NO0003078800



Issuer: Unified Messaging Systems, LEI: 5967007LIEEXZXJQGO95 Instrument: UMSo NO0010044225



Issuer: Lerøy Seafood Group ASA, LEI: 5967007LIEEXZXJ2JK50 Instrument: LSGo NO0003096208



Issuer: Multiconsult ASA, LEI: 5967007LIEEXZXG9GO07 Instrument: MULTIo NO0010734338



Issuer: Kitron ASA, LEI: 5967007LIEEXZXIG6009 Instrument: KITo NO0003079709



Issuer: The Scottish Salmon Company Ltd, LEI: 213800PCPHN4WJX7UT46 Instrument: SSCo JE00B61ZHN74



Issuer: Telenor ASA, LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26 Instrument: TELo NO0010063308



Issuer: Team Tankers International Ltd., LEI: 549300R7M5IIDRPQ8X98 Instrument: TEAMo BMG870871057



Issuer: Statoil ASA, LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 Instrument: STLo NO0010096985



Issuer: Spectrum ASA, LEI: 5493005BT03ONGM30P71 Instrument: SPUo NO0010429145



Issuer: Wentworth Resources Ltd, LEI: 213800IW2LNKOYYG7412 Instrument: WRLo CA9506771042



Issuer: Veidekke ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHF4O96 Instrument: VEIo NO0005806802



Issuer: Wilson ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHIZK23 Instrument: WILSo NO0010252356



Issuer: Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, LEI: 54930050TPKOLSE1ZZ71 Instrument: WWIo NO0010571698 Instrument: WWIBo NO0010576010



Issuer: Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA, LEI: 549300NBN0URT3RA3Y54 Instrument: WWLo NO0010571680



Issuer: XXL ASA, LEI: 5967007LIEEXZXHCTC69 Instrument: XXLo NO0010716863



Issuer: Voss Veksel- og Landmandsbank ASA, LEI: 5967007LIEEXZX4N9429 Instrument: VVLo NO0003025009



Issuer: Webstep ASA, LEI: 213800IQHG9H6OHKI983 Instrument: WSTEPo NO0010609662



Issuer: Zalaris ASA, LEI: 549300XBITM62HH7HW18 Instrument: ZALo NO0010708910



Issuer: Yara International ASA, LEI: 213800WKOUWXWFJ5Z514 Instrument: YARo NO0010208051



The Financial Supervisory Authority for FNSE has been notified



