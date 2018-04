2018-04-18T12:10:37Z



Lifting of Suspension At Trading Venue XLIT Ended on: 2018-04-18T12:00:00Z Ongoing: False



Issuer: Vilniaus Degtine AB, LEI: 097900BFKJ0000034930 Instrument: VDG1L LT0000112450



Issuer: INVL Baltic Farmland, LEI: 5299000AUE9M1W13ZQ36 Instrument: INL1L LT0000128753



Issuer: Apranga APB, LEI: 529900XX7EU9F4GJTY86 Instrument: APG1L LT0000102337



Issuer: Amber Grid AB, LEI: 097900BGMP0000061061 Instrument: AMG1L LT0000128696



Issuer: LITGRID AB, LEI: 529900CTIUKTEFNNH157 Instrument: LGD1L LT0000128415



Issuer: Utenos Trikotazas AB, LEI: 259400GEFKUE2SDJIY70 Instrument: UTR1L LT0000109324



Issuer: Klaipedos Nafta AB, LEI: 529900MTLT34HRR1LT15 Instrument: KNF1L LT0000111650



Issuer: AUGA group AB, LEI: 48510000P2S3LHJPX414 Instrument: AUG1L LT0000127466



Issuer: Zemaitijos Pienas AB, LEI: 5299005U9E85Y55OHK45 Instrument: ZMP1L LT0000121865



Issuer: Energijos Skirstymo Operatorius AB, LEI: 549300TRRTXNI6N05T95 Instrument: ESO1L LT0000130023



Issuer: Gubernija AB, LEI: 48510000ZIX9SQFPDZ51 Instrument: GUB1L LT0000114357



Issuer: INVL Technology, LEI: 5299006UHD9X339RUR46 Instrument: INC1L LT0000128860



Issuer: Grigeo AB, LEI: 529900YXT3CDTZGS0R43 Instrument: GRG1L LT0000102030



Issuer: Vilniaus Baldai AB, LEI: 529900MJDB8L13ZF6G26 Instrument: VBL1L LT0000104267



Issuer: Kauno Energija AB, LEI: 529900RB20XIQK6NOQ50 Instrument: KNR1L LT0000123010



Issuer: Invalda INVL AB, LEI: 52990001IQUJ710GHH43 Instrument: IVL1L LT0000102279



Issuer: Lietuvos energijos gamyba AB, LEI: 549300DCNKR5T2UFCS98 Instrument: LNR1L LT0000128571



Issuer: INVL Baltic Real Estate, LEI: 529900GSTEOHKA0R1M59 Instrument: INR1L LT0000127151



Issuer: Siauliu Bankas AB, LEI: 549300TK038P6EV4YU51 Instrument: SAB1L LT0000102253



Issuer: Snaige AB, LEI: 48510000RTKGDN3E5X15 Instrument: SNG1L LT0000109274



Issuer: Linas Agro Group, LEI: 529900UB9QON717IL030 Instrument: LNA1L LT0000128092



Issuer: Linas AB, LEI: 52990054JBNAT4BLVY62 Instrument: LNS1L LT0000100661



Issuer: Vilkyskiu Pienine AB, LEI: 5299005NNDRP09PFOY81 Instrument: VLP1L LT0000127508



Issuer: Rokiskio Suris AB, LEI: 48510000PW42N5W74S87 Instrument: RSU1L LT0000100372



Issuer: Telia Lietuva, AB, LEI: 5299007A0LO7C2YYI075 Instrument: TEL1L LT0000123911



Issuer: Pieno Zvaigzdes AB, LEI: 529900R9OPI0FLJO5U85 Instrument: PZV1L LT0000111676



Issuer: Novaturas AB, LEI: 097900BGCW0000042109 Instrument: NTU1L LT0000131872



The Financial Supervisory Authority for XLIT has been notified



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=674245