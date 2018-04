2018-04-18T12:50:36Z



Lifting of Suspension At Trading Venue XICE Ended on: 2018-04-18T12:40:00Z Ongoing: False



Issuer: Sýn hf., LEI: 635400KNUVGJX3I1S518 Instrument: SYN IS0000020485



Issuer: Reitir fasteignafélag hf., LEI: 967600GFEYNJK2W4G048 Instrument: REITIR IS0000020352



Issuer: Reginn hf., LEI: 9676000V0KP4AUXNSZ66 Instrument: REGINN IS0000021301



Issuer: Sjóvá-Almennar tryggingar hf., LEI: 213800R3IXBON2LBEI63 Instrument: SJOVA IS0000024602



Issuer: Marel hf., LEI: 5299008YTLEN09WTHW26 Instrument: MARL IS0000000388



Issuer: Síminn hf., LEI: 254900X9GQZM6UGXYF10 Instrument: SIMINN IS0000026193



Issuer: Skeljungur hf., LEI: 549300HQOKYY8SFBUW85 Instrument: SKEL IS0000000503



Issuer: Origo hf., LEI: 967600BWC88YTVYPS344 Instrument: ORIGO IS0000000396



Issuer: Eimskipafélag Íslands hf., LEI: 549300IUR8Q7Y44KBL02 Instrument: EIM IS0000019800



Issuer: Eik fasteignafélag hf., LEI: 2138005WRSDC4DI3BJ43 Instrument: EIK IS0000020709



Issuer: HB Grandi hf., LEI: 635400YXSJKSF3H3CB31 Instrument: GRND IS0000000297



Issuer: Icelandair Group hf., LEI: 549300UMI5MBLZSXGL15 Instrument: ICEAIR IS0000013464



Issuer: Tryggingamiðstöðin hf., LEI: 213800GYLXUTBJI2DV05 Instrument: TM IS0000000586



Issuer: Hagar hf., LEI: 635400TICHH43JJTNP54 Instrument: HAGA IS0000020121



Issuer: N1 hf., LEI: 5493005OLOCYXGTC7E83 Instrument: N1 IS0000020584



Issuer: Vátryggingafélag Íslands hf., LEI: 213800QFQIHO7KG2P786 Instrument: VIS IS0000007078



The Financial Supervisory Authority for XICE has been notified



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=674244