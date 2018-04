2018-04-18T12:50:36Z



Lifting of Suspension At Trading Venue FNIS Ended on: 2018-04-18T12:40:00Z Ongoing: False



Issuer: Iceland Seafood International hf., LEI: 254900CJS0OI5B8GO668 Instrument: ICESEA IS0000026961



Issuer: Sláturfélag Suðurlands svf., LEI: 254900J6YA13GW6FIY84 Instrument: SFS B IS0000001311



Issuer: Kvika banki hf., LEI: 254900WR3I1Z9NPC7D84 Instrument: KVIKA IS0000020469



Issuer: Klappir Grænar Lausnir hf., LEI: 254900MQ0XM4GAS54Z61 Instrument: KLAPP B IS0000029171



Issuer: Hampiðjan hf., LEI: 25490002T5TRM5T6US82 Instrument: HAMP IS0000000305



The Financial Supervisory Authority for FNIS has been notified



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=674235