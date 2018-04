Bielefeld (ots) - Der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel zollt dem Abschluss im Öffentlichen Dienst gemessen am Reallohneinkommen Anerkennung. "Da die Inflationsrate auch in der kommenden Zeit deutlich unter 2 Prozent liegt, ist auch eine Realeinkommenssteigerung zu erwarten. Das tut der Binnenkonjunktur gut. Den Impuls hätte ich mir allerdings stärker gewünscht" sagte der ehemalige Hochschullehrer für Finanzwissenschaft an der Universität Bremen gegenüber der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Donnerstagausgabe). Bis Oktober 2009 war Hickel auch Direktor des Instituts Arbeit und Wirtschaft, einem interdisziplinär ausgerichteten Forschungsinstitut in gemeinsamer Trägerschaft der Universität Bremen und der dortigen Arbeitnehmerkammer. "Der Tarifabschluss bringt im Vergleich zur Metall- und Elektroindustrie mit den Möglichkeiten befristeter Arbeitszeitverkürzung keine fundamentale Trendwende. Aber es ist erstmals ernsthaft die Konkurrenz mit der Privatwirtschaft um Fachkräfte aufgegriffen worden. Gemessen an dieser Herausforderungen handelt es sich um ein klugen Kompromiss. Die Entlohnung muss mit den vergleichbaren Facharbeiterjobs in der Privatwirtschaft Schritt halten", sagte Hickel weiter.



