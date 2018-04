Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100007614 heruntergeladen

werden -



Die Schweizer Autovermieter sahen sich auch 2017 mit einem starken

Preisdruck konfrontiert, welcher durch eine verbesserte

Währungssituation leicht abgeschwächt wurde. Künftig wird mit neuen

Mobilitätsformen auf dem Markt zu rechnen sein.



Basierend auf der Prognose für das vergangene Jahr wurde im

internationalen Vergleich mit einer sehr angespannten Preissituation

gerechnet. Der Preisdruck blieb bestehen, jedoch hatte die

Währungssituation eine leichte Entspannung gebracht. Dies wirkte sich

positiv auf Anzahl Logiernächte in der Schweiz aus, wovon auch die

Autovermieter direkt profitieren konnten. Die Preise wurden teilweise

an der Währungsentwicklung angepasst. Der positive Trend des

Vorjahres konnte bestätigt werden. Die Umsätze pro Miettag (1,8%)

sowie pro Miete (3,6%) als auch pro Fahrzeug/Monat (4,1%)

entwickelten sich erfreulich. Die Flottenauslastung wurde gegenüber

Vorjahr um 2.3% gesteigert.



Automieten liegt im Trend



Der positive Aspekt in der aktuellen Lage ist die steigende Anzahl

an Mieten. Gegenüber dem Vorjahr stieg dieser Wert um 0,8%. Auch die

Anzahl der Miettage (+2,6%) entwickelte sich positiv. Der stabile

Fahrzeugbestand ist ein weiteres Indiz, dass ein Fahrzeug mieten eine

attraktive Mobilitätsalternative ist.



Rekordumsatz im 2017



Eine Umsatzsteigerung von 4,3% auf 381,3 Mio. (2016: 365,4 Mio.)

ergab die Umfrage bei den Mitgliedern des Autovermieter-Verbandes der

Schweiz (AVS) für das Jahr 2017. Dieses Ergebnis erzielten insgesamt

1'131 Mitarbeitende (+4,6%) an 1'752 (+0,3 %) Schweizer

Mietstationen.



Ausblick 2018



Aufgrund der positiven Signale aus der Tourismusbranche ist für

das laufende Jahr mit einem ähnlichen Geschäftsgang wie im Vorjahr zu

rechnen. Ein zentrales Thema sind die neuen Mobilitätsformen.

Begünstigt durch das stetig wachsende Mobilitätsbedürfnis ist mit der

Lancierung neuer Services und Dienstleistungen zu rechnen.



Originaltext: Autovermieter-Verband der Schweiz AVS

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007614

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007614.rss2



Kontakt:

Für weitere Informationen:



Autovermieter-Verband der Schweiz (AVS)

Tel. 044 804 46 46



Carlos Sardinha, Präsident

carlos.sardinha@europcar.ch

www.autovermieterverband.ch