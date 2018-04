Bundeskanzlerin Angela Merkel will Europas Wettbewerbsfähigkeit steigern. Dazu aber müsste sie sich mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und EZB-Chef Mario Draghi anlegen.

Rund ein halbes Jahr ist es her, dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron an der Sorbonne-Universität in Paris eine viel beachtete Rede zur Vertiefung der Währungsunion hielt. Am vergangenen Dienstag legte er vor dem EU-Parlament in Straßburg nach. Erneut forderte er, die europäische Bankenunion zu vollenden und einen eigenen Haushalt für den Euroraum auf den Weg zu bringen.

Doch inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben. Ließ Macrons Rede im September noch die EU-Integrationsbefürworter jubeln, so haben sich - nicht zuletzt unter dem Eindruck der Wahlergebnisse in Deutschland, Österreich und Italien - nun die Kritiker formiert. Unter Führung der Niederlande haben acht nordeuropäische Länder Widerstand gegen Macrons Plan zum Umbau der Währungsunion in eine Transferunion angemeldet.

Mittlerweile scheint auch der CDU zu dämmern, dass Macrons Vorschläge in die Sackgasse führen, weil sie Markt und Wettbewerb erodieren und politische Konflikte in Europa schüren.

