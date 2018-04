Die EU-Bürgerbeauftragte hat den Verbleib von EZB-Präsident Mario Draghi in der privaten "Group of Thirty"-Finanzgruppe wegen möglicher Interessenskonflikte kritisiert. "Das ist eine verpasste Chance für Vertrauensgewinn", sagte Emily O'Reilly am Mittwoch. "Ich hatte gehofft, dass die EZB in diesen herausfordernden Zeiten für die EU die Gelegenheit nutzt, Führungsstärke zu zeigen, indem sie nicht die geringste Vermutung aufkommen lässt, dass es zu enge Beziehungen zwischen Bankaufsehern und Banken gibt."

Die Europäische Zentralbank habe nicht erklärt, warum Draghis Mitgliedschaft in der Gruppe so wichtig sei oder welchem öffentlichen Interesse sie diene, sagte O'Reilly weiter.

Die G30 ist eine private Gruppe mit Sitz in Washington. In ihr sitzen Gouverneure von Zentralbanken, Vertreter privater Geldinstitute sowie Wissenschaftler. Die Mitgliedschaft erfolgt auf persönliche Einladung.

Zu den Mitgliedern gehören Vertreter von Banken, die direkt oder indirekt von der EZB beaufsichtigt werden, wie die EU-Bürgerbeauftragte erklärte. O'Reilly hatte zuvor gefordert, Draghi solle die Mitgliedschaft bis zum Ende seiner EZB-Amtszeit ruhen lassen, um nicht ein Eindruck zu erwecken, die Unabhängigkeit der Zentralbank sei gefährdet.

In ihrem Antwortschreiben an die Bürgerbeauftragte hatte die Zentralbank angeführt, die Mitgliedschaft Draghis in dem Gremium sei "kein Fall schlechter Geschäftspraxis".

Die EZB überwacht seit mehr als drei Jahren die wichtigsten Banken im gemeinsamen Währungsgebiet zentral. Derzeit stehen rund 120 Geldinstitute unter ihrer direkten Aufsicht. In Deutschland sind dies etwa die Deutsche Bank und die Commerzbank ./asa/DP/edh

