Zürich - Die Aufwärtsbewegung am Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch eine Pause eingelegt. Weitere Avancen am Morgen liessen den SMI bis an die Marke von 8'900 Punkten steigen, der damit den höchsten Stand seit Mitte März erreichte. Danach ging es jedoch mit einer nachgebenden Wall Street wieder etwas nach unten, und zeitweise rutschte der Leitindex gar ins negative Terrain. Mit anziehenden US-Notierungen resultierte dann zum Handelsschluss jedoch ein kleines Plus.

Trotzdem glauben Händler, dass der Optimismus an die Märkte zurückgekehrt ist. Rückenwind sei vom guten Start in die US-Berichtssaison gekommen. Gleichzeitig seien geopolitische Sorgen in den Hintergrund gerückt, hiess es. Sowohl der Syrien-Konflikt als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China würden derzeit keine grosse Rolle an den Aktienmärkten spielen, so ein Beobachter.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,13 Prozent höher auf 8'831,88 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,33 Prozent auf 1'458,74 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,18 Prozent auf 10'430,50 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel schlossen 20 Im Plus, sieben im Minus ...

