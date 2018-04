Continental verhindert Fortsetzung der DAX-Erholungsrallye

Auch wenn der DAX am heutigen Mittwoch kaum vom Fleck gekommen ist, ist es positiv zu sehen, dass die jüngsten Kurssteigerungen nicht sofort zu ausgedehnten Gewinnmitnahmen geführt haben.

Das war heute los. Nach der gestrigen Erholungsrallye erlebten Anleger am deutschen Aktienmarkt heute eher einen unaufgeregten Tag. Angesichts der in den vergangenen Wochen zurückgekehrten Volatilität dürfen sich einige Marktteilnehmer über diese Verschnaufpause gefreut haben. Kurzzeitig unternahm der DAX einen weiteren Erholungsversuch, allerdings sorgte die Gewinnwarnung bei Continental dafür, dass das wichtigste deutsche Börsenbarometer ausgebremst wurde. Deutlich mehr Bewegung war einmal mehr an den Ölmärkten zu beobachten. Nachdem es zuletzt die Krise im Nahen Osten war, die die Notierungen beflügelt hatte, war es nun ein Rückgang bei den US-Lagerbeständen, der für einen Preisauftrieb sorgte.

Das waren die Tops & Flops. Mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von rund 2,5 Prozent gehörte die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) heute zu den Top-Performern im DAX. Damit setze das Papier den steilen Anstieg der vergangenen Tage fort. Bereits vor Wochen hatte die Meldung, wonach RWE und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) den deutschen Energiemarkt neu ordnen wollen, für Anlegerfantasien gesorgt und die Aktienkurse der Versorger angeschoben.

