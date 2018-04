Ein Familiengeld, ein Pflegegeld für Angehörige und Tausende neue Stellen: Bayerns Ministerpräsident Söder geht auf milliardenschweren Stimmenfang.

Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) finanzielle Vergünstigungen für Familien und Pflegende sowie Tausende neue Stellen angekündigt. Das milliardenteure Paket stellte er am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung im Landtag vor. Mit den Ankündigungen will er bei der Landtagswahl am 14. Oktober punkten und die Alleinherrschaft der CSU verteidigen.

Eltern ein- und zweijähriger Kinder sollen im Freistaat künftig ein Familiengeld von 250 Euro pro Monat und Kind bekommen, ab dem dritten Kind sogar 300 Euro. Bereits vom Kabinett beschlossen ist auch ein Landespflegegeld. Pflegebedürftige ab dem zweiten Pflegegrad sollen dann 1000 Euro jährlich bekommen.

Zudem versprach Söder Tausende neue Polizei-, Justiz ...

