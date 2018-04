Mainz (ots) -



Beißattacken von gefährlichen Hunden sorgen derzeit für Schlagzeilen: In Hannover tötet ein Staffordshire-Terrier zwei Menschen, im Odenwaldkreis beißt ein Hund einen Säugling tot. Schlimme, sehr seltene Vorfälle. Doch die Diskussion um gefährliche Hunde ist dadurch neu entbrannt. Und Hundebisse, die nicht lebensgefährlich sind, kommen weit häufiger vor, auch in Rheinland-Pfalz. In der vergangenen Woche wurde eine Radfahrerin aus Kaiserslautern von zwei Hunden angefallen. Eine Frau aus Ingelheim wurde vor wenigen Monaten vom Hund eines Bekannten offenbar grundlos ins Gesicht gebissen. Wieso passieren diese Vorfälle? Liegt es an den teils aggressiven Hunden? Oder an deren Besitzern, die das Tier nicht im Griff haben? Ein Hundetrainer aus Worms fordert einen eine Art Führerschein für Hundebesitzer, also einen Sachkundenachweis, dass sie mit dem Tier umgehen können. In Niedersachsen gibt es den schon. Oder braucht es schärfere Gesetze gegen gefährliche Hunde?



Weitere Themen der Sendung:



- Der gläserne Bürger: Wie sicher sind unsere Daten?



- Umstrittenes Karl-Marx-Statue: Trier diskutiert über das Geschenk aus China



- Die SPD vor ihrem Parteitag: Stimmen von der Basis aus Ludwigshafen



