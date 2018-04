Das globale Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen Retail Food Group (ASX: RFG) hat für seine Marke Gloria Jean's Coffees Deutschland als maßgeblichen Markt in Westeuropa bezeichnet, nachdem ein wichtiger Master-Franchise-Vertrag mit einer Gruppe von lokalen Geschäftsleuten unterzeichnet worden war.

Das Team, das die Präsenz von Gloria Jean's Coffees in Deutschland ausbauen wird, stammt aus der bereits erfolgreichen Winkel GmbH, die sich aus den beiden Brüderpaaren Veysel Akyel und Mehmet Akyel sowie Mustafa und Yavuz Eyice zusammensetzt. Die neuen Master-Franchise-Nehmer sind aufgrund einer bedeutsamen Vorgeschichte mit dem Master-Franchise-Partner für die Türkei, der über beinahe 70 Filialen verfügt, bestens mit der Marke vertraut. Das kontinuierliche Wachstum in der Türkei ermutigte die Geschäftspartner, die Marke auch in Deutschland einzuführen.

Die Franchise-Nehmer werden in Deutschland in den nächsten fünf Jahren 40 Gloria Jean's-Filialen eröffnen, mit der Option, ihren aktuellen 10-Jahres-Vertrag mit Retail Food Group auf 20 Jahre zu verlängern.

Der Vertrag signalisiert tatkräftige Unterstützung für die Marke, die mit Standorten in über 50 Märkten in Europa, Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten, Asien und dem südpazifischen Raum Australiens führendes Haus für Kaffeespezialitäten ist.

Der Vertrag schließt an eine weitere Expansion von Retail Food Group mit Gloria Jean's Coffees Master-Franchise-Verträgen an, die kürzlich in Großbritannien verkündet wurde, an zusätzliches Wachstum seiner Marken Donut King und Crust Gourmet Pizza Bar in Großbritannien sowie die Expansion von Donut King in Schweden.

Die neuen Master-Franchise-Partner haben vor, ihre erste Gloria Jean's-Filiale Mitte dieses Jahres in Köln zu eröffnen.

Mike Gilbert, Chief Executive International von Retail Food Group, bezeichnete dies als aufregende Meldung für das Unternehmen, das Europa als sehr wichtigen Markt erachtet.

"In Deutschland besteht ein wachsender Markt für Kaffeespezialitäten, und Gloria Jean's Coffees verfügt über eine herausragende Angebotspalette, um diesen Bedarf zu decken. Diese Angebotspalette ist mit beinahe 900 Filialen in aller Welt bereits höchst erfolgreich", fügte er hinzu.

"Retail Food Group vertreibt unsere Marken aktiv in Europa und betrachtet diese Region als Schlüsselelement unserer internationalen Wachstumsstrategie."

Retail Food Group ist Australiens größter Franchisegeber im Multimarken-Lebensmittel-Einzelhandel mit einem Netzwerk von über 2.400 Filialen mit 9 Markensystemen und in 80 Gebieten.

Über Retail Food Group Limited:

RFG ist ein globales Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen mit Hauptsitz in Australien. Das Unternehmen ist Eigentümer von Donut King, Brumby's Bakery, Michel's Patisserie, bb's Café, Esquires, Gloria Jean's Coffees, It's A Grind, The Coffee Guy, Café2U, Pizza Capers and Crust Gourmet Pizza Bar Brand Systems und außerdem eine bedeutende Großhandels-Kaffeerösterei, die bestehende Markensysteme sowie Drittkunden unter dem Firmennamen Di Bella Coffee Co. beliefert. Darüber hinaus ist RFG ein aufstrebender Marktführer in den Sektoren Gastronomie, Milchverarbeitung und Großbäckereien und bedient Hudson Pacific Foodservice, Associated Foodservice, Dairy Country und Bakery Fresh.

