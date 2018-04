Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre zuletzt gute Verfassung mit weiteren Kursgewinnen untermauert. Der EuroStoxx 50 kletterte am um 0,37 Prozent auf 3490,89 Punkte. Den von eher kleinen Schwankungen geprägten Handelstag beendete der Leitindex der Eurozone damit in Reichweite seines Stunden zuvor erreichten Tageshochs. In der Spitze war es bis auf knapp 3495 Punkte aufwärts gegangen, was den höchsten Stand seit Anfang Februar bedeutete.

Hilfreich für die Märkte war zum Ende hin, dass die US-Börsen ihre zunächst moderaten Verluste in leichte Kursgewinne umwandeln konnten. Unerwartet schwache Inflationszahlen aus dem Euroraum hatten die Anleger derweil nur zeitweise intensiver beschäftigt. Für den französischen Leitindex Cac 40 ging es am Ende um ein halbes Prozent auf 5380,17 Punkte hoch - gestützt etwa auf Kursgewinne bei Danone nach Zahlen.

Der britische FTSE 100 legte sogar um 1,26 Prozent auf 7317,34 Punkte zu. Er reagierte vor allem positiv auf die im März deutlich gesunkene Inflationsrate. Erwartungen an eine baldige Zinsanhebung durch die britische Notenbank erhielten damit einen Dämpfer. Aktien gelten allgemein als Profiteur von niedrigen Zinsen./tih/he

