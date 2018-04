Der Start-up-Spezialist Rocket Internet will mit einer Platzierung von Aktien seines Kochboxenversenders HelloFresh frisches Geld in die Kassen spülen. Man werde institutionellen Investoren Papiere anbieten, die brutto mindestens 150 Millionen Euro einbringen sollen, teilte Rocket Internet am Mittwochabend mit. Hellofresh-Aktien sind seit Anfang November an der Börse notiert.

HelloFresh wurde 2011 gegründet und liefert mit über 2000 Mitarbeitern Millionen von Mahlzeiten an seine Kunden aus. 2017 hatte das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr seinen Umsatz um gut 50 Prozent auf 902 bis 905 Millionen Euro gesteigert. Schwarze Zahlen schreibt HelloFresh bislang aber noch nicht. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) will man bis zum vierten Quartal 2018 die Gewinnschwelle zu erreichen./tos/he

ISIN DE000A12UKK6 DE000A161408

AXC0292 2018-04-18/18:32