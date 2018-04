BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 17-Apr-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 17/04/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 6119614.441 205.0602969 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 17/04/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 4386524.725 16.20377793 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 17/04/2018 IE00B7SD4R47 77451 EUR 16411213.13 211.8915589 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 17/04/2018 IE00B8JF9153 1490125 EUR 10577816.38 7.0986101 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 17/04/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 10211318.36 243.9397602 Daily ETP



Boost ShortDAX 17/04/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 5010725.962 6.469134 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 17/04/2018 IE00B7Y34M31 256693 USD 153839888.6 599.3147011 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 17/04/2018 IE00B8K7KM88 3242272 USD 18945850.38 5.8433871 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 17/04/2018 IE00B8W5C578 21389 USD 24625665.17 1151.323819 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 17/04/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 20955829.54 2.3735805 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 17/04/2018 IE00B7ZQC614 74691727 USD 104035514.7 1.3928653 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 17/04/2018 IE00B7SX5Y86 1720617 USD 49375582.5 28.69644 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 17/04/2018 IE00B8HGT870 666587 USD 17116727.64 25.67816 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 17/04/2018 IE00B6X4BP29 37725 USD 3513179.489 93.1260302 Daily ETP



Boost Copper 3x 17/04/2018 IE00B8JVMZ80 340410 USD 7557011.042 22.1997328 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 17/04/2018 IE00B8KD3F05 39997 USD 2274197.254 56.8591958 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 17/04/2018 IE00B8VC8061 288829873 USD 47189515.66 0.1633817 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 17/04/2018 IE00B76BRD76 145881 USD 5497545.719 37.6851387 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 17/04/2018 IE00B7XD2195 7283197 USD 23282691.11 3.196768 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 17/04/2018 IE00B8JG1787 8715 USD 845402.8375 97.0054891 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 17/04/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2306174.116 41.04973506 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 17/04/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2487782.691 66.57699817 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 17/04/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1407026.549 152.4570971 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 17/04/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 39188578.15 52.77489412 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 17/04/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1853813.138 213.4254131 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 17/04/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 254678187.3 4945.20752 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 17/04/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 155427667.5 19094.30805 Daily ETP



Boost Palladium 17/04/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 861517.8484 46.3555474 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 17/04/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1349304.321 142.4669329 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 17/04/2018 IE00B94QL251 4863 USD 703260.9126 144.6146232 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 17/04/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 434833.1744 3.222156 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 17/04/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 332584.3846 63.9585355 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 17/04/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 365137.2859 83.0990637 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 17/04/2018 IE00B94QKS44 11604 USD 1041849.994 89.7836948 Daily ETP



Boost Silver 2x 17/04/2018 IE00B94QL921 13015 USD 793624.1928 60.977656 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 17/04/2018 IE00B94QL699 14638 USD 628196.7904 42.9154796 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 17/04/2018 IE00B873CW36 4302811 EUR 32558156.58 7.5667178 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 17/04/2018 IE00B8NB3063 360153 EUR 38426679.02 106.6954295 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 17/04/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 178725.9693 139.6296635 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 17/04/2018 IE00BKS8QM96 324301 EUR 14754826.83 45.4973214 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 17/04/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1448372.836 131.5506663 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 17/04/2018 IE00BKS8QN04 987545 EUR 55262076.08 55.959046 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 17/04/2018 IE00BKT09479 821 GBP 111201.2467 135.4460983 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 17/04/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8252594.749 51.44880894 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 17/04/2018 IE00BKT09032 2500 USD 243527.275 97.41091 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 17/04/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 9981475.317 85.8909683 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 17/04/2018 IE00BLS09N40 665856 EUR 22827752.52 34.2833173 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 17/04/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 3839596.766 16.9145232 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 17/04/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3417534.822 84.5924461 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 17/04/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3819119.664 48.9743744 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 17/04/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1256855.779 20.8406145 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 17/04/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1723704.891 77.3759883 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 17/04/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 507337.1165 44.5618899 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 17/04/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 905915.9233 39.2851658 Short Daily ETP



Boost Brent 17/04/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 8037684.461 23.8073903 Oil ETC



Boost Gold 17/04/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2625923.826 27.3664863 ETC



Boost Natural Gas 17/04/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 495675.3966 20.0264796 ETC



Boost BTP 10Y 5x 17/04/2018 IE00BYNXNS22 339750 EUR 12776527.54 37.6056734 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 17/04/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2602099.889 48.4779024 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 17/04/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 926825.9724 90.3867732 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 17/04/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 917228.2017 62.8841493 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 17/04/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2411897.889 103.5949613 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 17/04/2018 IE00BYTYHS72 30170 USD 1856220.745 61.525381 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 17/04/2018 IE00BYTYHR65 635057 USD 6354778.586 10.0066271 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 17/04/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8317498.686 252.0759694 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 17/04/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1226926.377 20.5625524 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 17/04/2018 IE00BYTYHQ58 58289399 USD 6862364.313 0.1177292 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 17/04/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8511590.523 165.9729447 ETP



Boost Bund 30Y 3x 17/04/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 295869.8015 100.6359869 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 17/04/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26097084.22 10115.14892 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 17/04/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 393722.5432 112.4921552 Short Daily ETP



