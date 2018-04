"Windrush"-Einwanderer werden nach Jahrzehnten in Großbritannien plötzlich wie Illegale behandelt. Premierministerin May muss sich entschuldigen.

Anthony Bryan kam nach Großbritannien, als er acht Jahre alt war. Seine Eltern hatten 1965 das gerade unabhängig gewordene Jamaika verlassen. Sie waren dem Ruf der britischen Regierung gefolgt, die Arbeitskräfte aus den früheren Kolonien suchte. 1971 erteilte Großbritannien allen im Land lebenden Commonwealth-Bürgern pauschal ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht.

Und doch stand 46 Jahre später, an einem Sonntagmorgen im November 2017, plötzlich die Polizei vor Bryans Tür. Sie hatten einen Rammbock dabei. Er sollte abgeschoben werden, der Flug nach Jamaika war schon gebucht. Für Bryan brach eine Welt zusammen. "Ich dachte immer, ich sei Brite", sagte er dem "Guardian".

Er hatte nie Grund gehabt daran zu zweifeln. Er war ganz normal zur Schule gegangen, hatte jahrzehntelang als Maler gearbeitet und seine Steuern gezahlt. Und nun saß er in Abschiebehaft - im Alter von 60 Jahren.

Bryans Schicksal ist kein Einzelfall. Die Kinder der sogenannten "Windrush"-Generation, die zwischen 1948 und 1971 aus der Karibik einwanderten, haben häufig keine Papiere, die ihr Aufenthaltsrecht in Großbritannien belegen. Der Name rührt von dem Schiff "Windrush Empire" her, das die ersten 492 Einwanderer aus Jamaika brachte.

Viele haben sich nie um Papiere gekümmert, sie fühlten sich ja als Briten. Jahrzehntelang war das kein Problem, erst eine Verschärfung des Aufenthaltsrechts durch die damalige Innenministerin Theresa May 2013 änderte die Rechtslage. Wer jetzt keine gültigen Papiere hat, gilt als illegaler Immigrant: Er kann nicht ...

