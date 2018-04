München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. begrüßt die Regierungserklärung von Dr. Markus Söder. "Der bayerische Ministerpräsident hat ein kraftvolles Programm vorgestellt und eine langfristige Perspektive für Bayern entwickelt. Besonders erfreulich ist, dass die Bayerische Staatsregierung Schwerpunkte auf die Themen Fachkräftesicherung, Digitalisierung sowie Mobilität und Forschung legen möchte", fasste vbw Präsident Alfred Gaffal die Rede zusammen.



Gaffal zeigte sich erfreut über die angekündigte Fachkräfte-Offensive des Ministerpräsidenten. "Wir selbst werden als unseren Beitrag eine "Initiative Fachkräftesicherung" vorlegen und umsetzen. Diese enthält die Schwerpunkte



- breite Bildungsoffensive - Steigerung von Bildungsqualität und Bildungsbeteiligung, - Beschäftigungschancen verbessern - Langzeitarbeitslose und Schwerbehinderte in den ersten Arbeitsmarkt integrieren, - Erwerbsbeteiligung erhöhen - Frauen gezielt beim Wiedereinstieg in den Beruf unterstützen, - Lebensarbeitszeit verlängern - Ältere länger im Beruf halten, - Integration von Personen mit Migrationshintergrund, - Optimierung von Ausbildung und Weiterbildung.



Daneben legen wir einen Schwerpunkt unserer Fachkräfteinitiative auf die qualifizierte Zuwanderung. Innerhalb der vbw wird eine Task Force eingerichtet, die auf unsere bewährten Strukturen zurückgreift."



Die vbw begrüßt auch die zukunftsweisenden Vorschläge zur Mobilität, insbesondere das Bekenntnis des Ministerpräsidenten zu Bayern als Autoland sowie seine Absage an Fahrverbote. "Positiv ist auch der angekündigte Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs, die Initiativen zur Digitalisierung im Fahrzeugbereich sowie zur Förderung innovativer Antriebstechnologien," sagte Gaffal.



Die vbw begrüßt die durch Ministerpräsident Söder gesetzten Pläne zur "Forschungsavantgarde" sehr, etwa bei der Medizinforschung und der Förderung der künstlichen Intelligenz.



Die richtigen Rahmenbedingungen für die digitale Transformation zu gestalten, ist die Schlüsselaufgabe der kommenden Jahre. Gaffal: "Die Pläne entsprechen den Vorschlägen des vbw Zukunftsrats der Bayerischen Wirtschaft. Auch in diesem Bereich unterstützt die vbw die Staatsregierung mit einer eigenen Digitalisierungsoffensive."



Positiv bewertet die vbw auch, dass die Regierungserklärung den langfristigen Wunsch der vbw aufgenommen hat, die verbesserte Mobilfunkversorgung auch mit einer bayerischen Initiative anzugehen.



Insgesamt, so der vbw Präsident, ist Bayern für die Zukunft gut aufgestellt. "Die Regierungserklärung zeigt weitreichende Perspektiven auf und macht Hoffnung. Wir ziehen mit der Staatsregierung an einem Strang und werden sie weiter nach Kräften unterstützen."



