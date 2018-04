Die Öllager in den USA leeren sich und die im Opec-Kartell organisierten Staaten könnten die Förderung niedrig halten. Das treibt den Preis.

Öl hat sich am Mittwoch deutlich verteuert. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent kletterte zeitweise um mehr als zwei Prozent und überstieg damit 73 Dollar. Der Rohstoff ist damit so teuer wie seit drei Jahren nicht mehr.

Zum Preisauftrieb habe gleich zwei Faktoren beigetragen:

Rohöl-Lagerdaten aus den USAneue Gerüchte über eine Fortsetzung der Markteingriffe durch die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) und ihrer Partner

Laut den aktuellen Zahlen der US-Energiestatistikbehörde EIA haben sich die Rohöllager in den USA in der vergangenen Woche um 1,1 Millionen Barrel entleert. Öl-Spekulanten interpretieren dies offenbar als weiteres Indiz dafür, dass das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage am Markt nach Jahren des Überangebots wieder im Gleichgewicht ist - und setzen auf steigende Preise.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Internationale Energieagentur in ihrem Monatsbericht erklärt, dass die Opec und ihre Partner bei der Förderkürzung ihre "Mission" schon bald erfüllt haben.

